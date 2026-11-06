30亿新元洗钱案拍卖会：十大焦点腕表
以下是一些兼具稀有性、精湛工艺和惊喜起拍价的焦点拍品
- 两款待售的 Patek Philippe 铂金腕表：5270P万年历计时码表（上），估价为12万5000新元至18万新元；以及5520P响闹旅行时间腕表，估价为9万新元至12万新元。 照片：HOTLOTZ
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】在2023年洗钱案中被扣押的首批名贵腕表拍卖会将于11月9日至29日在线上举行。
此次拍卖由本地拍卖行 Hotlotz 举办，共有53件腕表拍品，包括 Patek Philippe、Rolex、Hublot、Van Cleef & Arpels、Hermes 及其他奢侈品牌的作品。
以下是10款焦点拍品。
Patek Philippe Nautilus 万年历腕表（11号拍品）
Patek Philippe 最令人向往的运动腕表之一与品牌最复杂的腕表功能相结合。这款于2018年推出的白金 Nautilus 腕表配备蓝色表盘和超薄万年历。其12万5000新元的保留价远低于18万5000新元至25万新元的估价。
估价：18万5000新元至25万新元
Van Cleef & Arpels Pont des Amoureux Jour（32号拍品）
这款镶钻玫瑰金腕表上演了一场微缩的巴黎爱情故事，两位恋人跨越桥梁，在正午和午夜时分亲吻。作为 Van Cleef & Arpels 诗意复杂功能系列的一员，它将动态机械机芯与精巧的装饰工艺融为一体。
估价：8万新元至12万5000新元
Patek Philippe 铂金万年历计时码表（9号拍品）
这款 Patek Philippe 铂金腕表以其引人注目的绿色表盘脱颖而出，表盘颜色向边缘渐变为黑色。表盘之下是手动上链万年历计时码表，这是该品牌的标志性大复杂功能之一。六点钟位置一颗低调的钻石标示出其铂金表壳的尊贵身份。
估价：12万5000新元至18万新元
Hermes Medor Joaillerie 珠宝神秘手镯腕表（31号拍品）
这款与众不同的 Hermes 手镯与其说是传统时计，不如说是一件高级珠宝。它在精美的镶钻白金设计中隐藏了一枚石英腕表。据 Hotlotz 腕表估价师 Ignatius Low 称，该腕表镶有超过700颗钻石，其价值远超2万5000新元的保留价。
估价：5万新元至6万5000新元
Patek Philippe 响闹旅行时间腕表（13号拍品）
这款 Patek Philippe 铂金腕表历时五年研发而成，它将双时区显示与可敲击音簧的机械响闹功能相结合。其由574个零件组成的复杂机芯，使其成为本次拍卖中技术上最出色的腕表之一。起拍价为6万新元，估价在9万新元至12万新元之间。
估价：9万新元至12万新元
Vacheron Constantin Metiers d’Art Mecaniques Ajourees 艺术大师系列镂雕机械腕表（7号拍品）
哥特式建筑为此款精美的镂空腕表提供了灵感，其雕刻的机芯夹板令人联想到大教堂的肋拱。这款手动上链机芯凭借其复杂的镂空工艺和手工打磨，在镶钻的18K白金表壳内尽展风采。
估价：5万5000新元至7万5000新元
Hublot Spirit of Big Bang 蓝宝石陀飞轮腕表（4号拍品）
这款 Hublot 腕表全球限量仅50枚，此为第29号。它采用透明蓝宝石表壳，展露出其手动上链陀飞轮机芯。5万新元的保留价低于其7万5000新元至12万5000新元的估价。
估价：7万5000新元至12万5000新元
Rolex Submariner “Hulk” 绿水鬼，型号 116610LV（3号拍品）
于2020年停产的全绿色“Hulk”是辨识度最高的现代 Rolex Submariner 腕表之一。其独特的绿色太阳放射纹表盘和与之相配的陶瓷表圈，使其长期以来深受收藏家喜爱。该腕表的保留价为1万2000新元，相当亲民。
估价：1万5000新元至2万新元
Van Cleef & Arpels Lady Arpels 日夜显示腕表（29号拍品）
微缩的天体奇观在这款镶钻白金腕表上上演，旋转圆盘通过太阳、月亮和星星的移动描绘了昼夜更替。作为 Van Cleef & Arpels 诗意复杂功能系列的一员，它将装饰艺术与机械巧思融为一体。
估价：4万新元至7万新元
Patek Philippe 万年历计时码表（8号拍品）
作为一款经典的 Patek Philippe 黄金大复杂功能腕表，这款手动上链计时码表集成了可计算闰年的万年历功能。其传统设计与拍卖会中另一款更为现代的绿盘铂金款（见9号拍品）形成对比。7万5000新元的保留价远低于其拍前估价。
估价：11万新元至15万新元
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