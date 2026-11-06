30亿新元洗钱案拍卖会：十大焦点腕表

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以下是一些兼具稀有性、精湛工艺和惊喜起拍价的焦点拍品

两款待售的 Patek Philippe 铂金腕表：5270P万年历计时码表（上），估价为12万5000新元至18万新元；以及5520P响闹旅行时间腕表，估价为9万新元至12万新元。 照片：HOTLOTZ

【新加坡】在2023年洗钱案中被扣押的首批名贵腕表拍卖会将于11月9日至29日在线上举行。

此次拍卖由本地拍卖行 Hotlotz 举办，共有53件腕表拍品，包括 Patek Philippe、Rolex、Hublot、Van Cleef & Arpels、Hermes 及其他奢侈品牌的作品。

以下是10款焦点拍品。

本次拍卖会的最大亮点是一款 Patek Philippe 18K白金 Nautilus 自动上链万年历腕表。 照片：HOTLOTZ

Patek Philippe Nautilus 万年历腕表（11号拍品）

Patek Philippe 最令人向往的运动腕表之一与品牌最复杂的腕表功能相结合。这款于2018年推出的白金 Nautilus 腕表配备蓝色表盘和超薄万年历。其12万5000新元的保留价远低于18万5000新元至25万新元的估价。

估价：18万5000新元至25万新元

在 Van Cleef & Arpels 的 Pont Des Amourex Jour 腕表上，恋人们在正午和午夜相会。 照片：HOTLOTZ

Van Cleef & Arpels Pont des Amoureux Jour（32号拍品）

这款镶钻玫瑰金腕表上演了一场微缩的巴黎爱情故事，两位恋人跨越桥梁，在正午和午夜时分亲吻。作为 Van Cleef & Arpels 诗意复杂功能系列的一员，它将动态机械机芯与精巧的装饰工艺融为一体。

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估价：8万新元至12万5000新元

Patek Philippe 铂金万年历计时码表拥有美丽的绿色表盘。 照片：HOTLOTZ

Patek Philippe 铂金万年历计时码表（9号拍品）

这款 Patek Philippe 铂金腕表以其引人注目的绿色表盘脱颖而出，表盘颜色向边缘渐变为黑色。表盘之下是手动上链万年历计时码表，这是该品牌的标志性大复杂功能之一。六点钟位置一颗低调的钻石标示出其铂金表壳的尊贵身份。

估价：12万5000新元至18万新元

这款 Hermes 18K白金镶钻 Medor Joaillerie 石英神秘手镯腕表的保留价低至2万5000新元。 照片：HOTLOTZ

Hermes Medor Joaillerie 珠宝神秘手镯腕表（31号拍品）

这款与众不同的 Hermes 手镯与其说是传统时计，不如说是一件高级珠宝。它在精美的镶钻白金设计中隐藏了一枚石英腕表。据 Hotlotz 腕表估价师 Ignatius Low 称，该腕表镶有超过700颗钻石，其价值远超2万5000新元的保留价。

估价：5万新元至6万5000新元

Patek Philippe 响闹旅行时间腕表结合了双时区显示和机械响闹功能。 照片：HOTLOTZ

Patek Philippe 响闹旅行时间腕表（13号拍品）

这款 Patek Philippe 铂金腕表历时五年研发而成，它将双时区显示与可敲击音簧的机械响闹功能相结合。其由574个零件组成的复杂机芯，使其成为本次拍卖中技术上最出色的腕表之一。起拍价为6万新元，估价在9万新元至12万新元之间。

估价：9万新元至12万新元

Vacheron Constantin Metiers d’Art Mecaniques Ajourees 艺术大师系列腕表向哥特式建筑致敬。 照片：HOTLOTZ

Vacheron Constantin Metiers d’Art Mecaniques Ajourees 艺术大师系列镂雕机械腕表（7号拍品）

哥特式建筑为此款精美的镂空腕表提供了灵感，其雕刻的机芯夹板令人联想到大教堂的肋拱。这款手动上链机芯凭借其复杂的镂空工艺和手工打磨，在镶钻的18K白金表壳内尽展风采。

估价：5万5000新元至7万5000新元

Hublot Spirit of Big Bang 蓝宝石陀飞轮腕表全球限量仅50枚。 照片：HOTLOTZ

Hublot Spirit of Big Bang 蓝宝石陀飞轮腕表（4号拍品）

这款 Hublot 腕表全球限量仅50枚，此为第29号。它采用透明蓝宝石表壳，展露出其手动上链陀飞轮机芯。5万新元的保留价低于其7万5000新元至12万5000新元的估价。

估价：7万5000新元至12万5000新元

Rolex Submariner “Hulk” 绿水鬼长期以来深受收藏家喜爱。 照片：HOTLOTZ

Rolex Submariner “Hulk” 绿水鬼，型号 116610LV（3号拍品）

于2020年停产的全绿色“Hulk”是辨识度最高的现代 Rolex Submariner 腕表之一。其独特的绿色太阳放射纹表盘和与之相配的陶瓷表圈，使其长期以来深受收藏家喜爱。该腕表的保留价为1万2000新元，相当亲民。

估价：1万5000新元至2万新元

Van Cleef & Arpels 的 Lady Arpels 日夜显示腕表通过其24小时旋转圆盘描绘了白昼的流逝。 照片：HOTLOTZ

Van Cleef & Arpels Lady Arpels 日夜显示腕表（29号拍品）

微缩的天体奇观在这款镶钻白金腕表上上演，旋转圆盘通过太阳、月亮和星星的移动描绘了昼夜更替。作为 Van Cleef & Arpels 诗意复杂功能系列的一员，它将装饰艺术与机械巧思融为一体。

估价：4万新元至7万新元

这款 Patek Philippe 18K黄金万年历计时码表可计算闰年。 照片：HOTLOTZ

Patek Philippe 万年历计时码表（8号拍品）

作为一款经典的 Patek Philippe 黄金大复杂功能腕表，这款手动上链计时码表集成了可计算闰年的万年历功能。其传统设计与拍卖会中另一款更为现代的绿盘铂金款（见9号拍品）形成对比。7万5000新元的保留价远低于其拍前估价。

估价：11万新元至15万新元