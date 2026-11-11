三大钟表展同期举行，制表界翘楚齐聚新加坡

WATCHES

本地举行的 IAMWATCH、Spring Sprang Sprung 和 Golden Hour 三大活动正吸引着全球收藏家。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】今年11月中旬，新加坡将成为钟表收藏家的乐园，IAMWATCH、Spring Sprang Sprung 和 Golden Hour 三大钟表活动的举办，标志着这座城市国家在全球钟表界的地位日益重要。

由欧佳时（The Hour Glass）主办的 IAMWATCH 汇集了当代制表界的一些顶尖人物，将举行为期三天的展览。

其中包括英国制表大师 Roger W Smith、芬兰制表大师 Kari Voutilainen、MB&F 创始人 Maximilian Busser，以及最近在日内瓦高级钟表大赏（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve）上荣获最高荣誉“金指针奖”（Aiguille d’Or）的科索沃新锐制表师 Rexhep Rexhepi。

MB&F 创始人 Maximilian Busser 将在 IAMWATCH 上分享他的制表工艺。 图片来源：MB&F/THE HOUR GLASS

届时还将展出多款非凡时计：已故制表大师 George Daniels 的22件作品，包括他传奇的“太空旅客一号”和“太空旅客二号”（Space Traveller I and II）怀表，这两枚怀表将首次同台展出。

与此同时，新展会 Golden Hour 将展出 Baltic、Czapek、Furlan Marri 和 Kiwame Tokyo 等热门独立品牌，而已有五年历史的 Spring Sprang Sprung 展会则汇集了 Oris、Raymond Weil 和 Christopher Ward 等知名品牌以及众多新兴微型品牌。

这三场活动均免费向公众开放，但建议访客在线注册以确保入场。

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备受欢迎的英国制表品牌 Christopher Ward 今年首次亮相 Spring Sprang Sprung，成为主要亮点之一。 图片来源：CHRISTOPHER WARD

长期以来，新加坡在钟表收藏领域的表现远超其自身体量，欧佳时和高登钟表（Cortina Watch）等零售商数十年来一直在培养这一受众群体。

因此，这座城市国家能吸引传奇工匠和备受追捧的独立品牌前来参加被一些人称为“新加坡钟表周”的活动，或许并不令人意外。

在2026年的前九个月，新加坡接收了价值约12亿瑞士法郎（合15亿美元）的瑞士钟表业出口产品，尽管人口仅有600万，但在全球排名第七。

巴黎独立奢华制表品牌 Trilobe 将在 IAMWATCH 上展出。 图片来源：TRILOBE

但展会组织者表示，人们对钟表的热情已远远超出了瑞士各大品牌，延伸到了实验性制表商和热门小众品牌。

“对于许多新加坡钟表爱好者来说，地位已不再是首要考虑因素，”Golden Hour 的主办方、新加坡表带公司 Delugs 的联合创始人 Kenneth Kuan 说道。

“他们正在寻找一些更与众不同、更独特、价格也更亲民的东西。”

由法国人创立的中国腕表专家品牌 Atelier Wen 是 Golden Hour 和 Spring Sprang Sprung 两大展会的一大亮点。 图片来源：ATELIER WEN

Kuan 在新加坡和香港都开设了精品店，他看到了两个市场之间的差异，并补充道：“新加坡对微型品牌和独立品牌的需求更强烈……这里有更多的收藏家将腕表收藏视为一种爱好，而不仅仅是购买奢侈品。”

这种热情背后是丰富的知识储备。Spring Sprang Sprung 的联合创始人 Lim Yong Keong 最近刚从纽约钟表周回来，他对新加坡钟表爱好者所做的功课印象深刻。

他说：“每当新加坡人看到一个新品牌时，我们往往会在购买前做大量的研究。”他补充说，与更“冲动”的美国买家相比，新加坡收藏家通常希望了解他们所购买的东西。

已进入第五个年头的 Spring Sprang Sprung 展会展出了多个新加坡微型品牌。 图片来源：SPRG

对于那些通过网络建立声誉的独立制表商和小众微型品牌而言，这样的观众群体具有强大的吸引力。

“这些品牌渴望来到新加坡，与现有客户和潜在新客户见面，”Spring Sprang Sprung 的另一位联合创始人 Sugiharto Kusumadi 说。

他以 Christopher Ward 为例，这是一个主要在线上销售的英国品牌，在新加坡已有客户基础，这为他们前来参展提供了充分的理由。

Girard-Perregaux 将在 IAMWATCH 上发布限量版 Laureato Fifty Three Gold Bridges 腕表。 图片来源：GIRARD-PERREGAUX

与此同时，展会组织者表示，他们的一些来自亚洲和中东的客户正飞往新加坡，参加所有三场活动。

他们希望这个非正式的“新加坡钟表周”最终能成为国际钟表日程上的一个固定项目。

“我们城市有这么多精彩活动，这将产生一种吸引人们前来的引力，”Kuan 说。

我们来看看每个活动的亮点。

IAMWATCH：传奇人物的聚会

对于资深收藏家来说，在 The Singapore Edition 酒店举办的 IAMWATCH 提供了一个接触独立制表界顶尖人物的机会。

除了 Smith、Voutilainen、Busser 和 Rexhepi，嘉宾还包括以未来主义设计闻名的 Vianney Halter，以及 Urwerk 的联合创始人 Felix Baumgartner 和 Martin Frei，他们创作的机械作品仿佛来自科幻电影。

在 IAMWATCH 上，Urwerk 将展示 UR-101 Green Mamba 腕表，其外观酷似科幻电影中的道具。 图片来源：URWERK

活动日程为爱好者们提供了聆听这些大师讨论他们作品的机会。例如，在11月14日，Rexhepi、Smith、Voutilainen 和 Andreas Strehler 将探讨一个引人深思的问题：“如今还有谁在真正发明创造？”

另一场聚会被戏称为“顶层公寓里的元老们”（The OGs in the Penthouse），将上述多位备受尊敬的人物聚集在一室。

毫无疑问，核心亮点是“George Daniels 100”展览，展出这位已故英国大师的22枚时计。他于1982年创作的“太空旅客一号”和“太空旅客二号”（Space Traveller I and II）怀表将首次重聚展出。

Daniels 一生只制作了24枚怀表和两枚腕表，每件作品都耗费了数千小时。他的前学徒 Roger W Smith 将与拍卖师 Aurel Bacs 一同探讨他的传奇。

备受赞誉的瑞士独立制表品牌 Petermann Bedat 是参加 IAMWATCH 的知名品牌之一。 图片来源：PETERMANN BEDAT

嘉宾名单超出了传统制表界，日本当代艺术家 Takashi Murakami 预计将揭晓一个新的制表项目——Time Objects。

此外，还有电影放映、技术讲座以及与新晋人才的对话。

The Singapore Edition 酒店

11月13日至15日（公众开放日），上午11点至晚上8点

Spring Sprang Sprung：微型品牌云集

已进入第五个年头的 Spring Sprang Sprung 一直是发掘新兴独立品牌在成为主流之前的绝佳平台。

该展会始于2022年，当时有22个品牌参展，现已扩大到78家参展商，占据了位于 China Street 的 Glass Dome 的两层楼。展会亲民的微型品牌精神得以保留，同时新增设的楼上展区 Chronoscape 则展示了更多知名品牌。

Spring Sprang Sprung 展会汇集了多个新加坡品牌，包括 Tristan Ho 创立的 Loth。 图片来源：LOTH

最大的亮点之一是英瑞合资公司 Christopher Ward，其报时腕表 Bel Canto 已成为国际热门，并在2023年赢得了一项重要的日内瓦制表奖项。

与此同时，同样首次参展的 Raymond Weil 凭借其复古风格的 Millesime 腕表在同一年获奖。

对于更具冒险精神的收藏家来说，中国品牌玺佳（Ciga Design）在2021年凭借其非传统的“蓝色星球”腕表赢得日内瓦奖项，创造了历史；而 Atelier Wen 则因将中国传统工艺融入当代机械腕表而备受赞誉。

以其异想天开的雕塑感腕表设计而闻名的香港微型品牌 No Identity，是 Spring Sprang Sprung 的亮点之一。 图片来源：NO IDENTITY

如果想寻找更奇特的东西，可以关注 No Identity，这是香港艺术家 Gabriel Lau（更广为人知的名字是 Labeg）的新腕表品牌。

他之前因其异想天开的奢侈腕表纸板雕塑而备受关注，现在他已将这种俏皮的美学转化为真正的时计，其表壳不规则，表盘为手绘。

与此同时，澳大利亚品牌 Erebus 由腕表评测 YouTuber Jody Musgrove 联合创立，他将参加一个关于如何打造成功微型品牌的小组讨论。

新加坡的微型品牌阵容可靠而强大。独立制表师 Tristan Ho 为其品牌 Loth 的机械部件进行精心的手工打磨。

Vario、Feynman Timekeepers 和 Horizon Watches 等其他本土品牌也将参展。

同时在 Golden Hour 和 Spring Sprang Sprung 展出的 Atelier Wen，因将中国传统工艺融入当代机械腕表而备受赞誉。 图片来源：ATELIER WEN

价格从几百美元到几千美元不等，这使得 Spring Sprang Sprung 对于那些刚开始探索主流腕表品牌之外选择的买家来说非常亲民。

Glass Dome, 28 China Street

11月14日至15日，上午11点至下午6点

Golden Hour：近距离接触热门小众品牌

在莱佛士酒店（Raffles Hotel），线上钟表爱好者们终于有机会亲手试戴那些通常只能通过照片和线上发布看到的时计。

由新加坡表带专家 Delugs 主办的首届 Golden Hour 展会汇集了17个参展品牌，其中一些品牌在国际上拥有狂热的追随者。

最受期待的品牌之一是 Kiwame Tokyo，这家日本小型制表商的腕表仅在有限的订购窗口期内发售。

还有 Furlan Marri，其首款在 Kickstarter 上众筹的腕表仅用35秒就完成了资金目标，并于2021年荣获日内瓦的“钟表启示奖”（Horological Revelation Prize）。

以复古风格时计而闻名的瑞士独立品牌 Furlan Marri 将在 Golden Hour 参展。 图片来源：FURLAN MARRI

其他热门品牌包括法国品牌 Baltic，它以其内敛的复古风格设计赢得了众多粉丝。其与 SpaceOne 合作、具有机械创意的 Seconde Majeure 腕表，刚刚在日内瓦年度制表大奖中荣获“挑战奖”（Challenge Watch Prize）。

其他亮点还包括 Atelier Wen，其手工玑镂雕刻的 Perception 系列腕表吸引了大量收藏家的关注；以及 Czapek，该品牌以其高度精饰的 Antarctique 运动腕表而闻名。

备受赞誉的瑞士独立制表商 Czapek 是在 Golden Hour 参展的17个品牌之一。 图片来源：CZAPEK

对于财力更为雄厚的收藏家，Golden Hour 提供与一些杰出工匠的私人预约，其中包括机芯设计师 Dominique Renaud，他的 Pulse60 腕表刚刚荣获今年的“钟表启示奖”。

Gronefeld、Simon Brette 和 Romain Gauthier 的珍稀作品也将展出，但这些制表师本人不会出席，且展品不出售。

Casuarina Suite, Raffles Hotel

11月13日至15日，上午11点至晚上8点