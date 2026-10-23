劳力士蚝式腕表100周年：深入了解2026年百年庆典

THE BUSINESS OF TIME 2026

劳力士发布蚝式恒动型41纪念款腕表，庆祝全球首款防水腕表问世一百周年及更多精彩

蚝式恒动型41腕表以全新演绎的黄金钢材质亮相——由黄金与蚝式钢组合而成。 图片来源：ROLEX

劳力士颠覆性的蚝式表壳已诞生100周年，正是它催生了全球首款防水腕表。

蚝式表壳与自动上链系统——恒动摆陀——共同衍生出一系列腕表，劳力士的传奇地位亦由此奠定。

这六款新型号经过精心修饰，以最佳面貌亮相百年庆典。作为本次活动的纪念款腕表，蚝式恒动型41以全新演绎的黄金钢——黄金与蚝式钢（劳力士的特殊钢材）的组合——材质亮相。新款游艇名仕型 II 则经过了时尚而现代的全新设计，确保其在庆典上隆重登场。

蚝式恒动型28与34首次采用全金材质，而蚝式恒动型36则推出了饰有Jubilee图案的全新多彩漆面表盘。

新款宇宙计型迪通拿则采用铂金钢材质进行了全面革新，成为首款以蚝式钢与铂金组合亮相的宇宙计型迪通拿。

蚝式恒动型41

黄金钢材质的外观正合此次庆典的氛围。它为这款41毫米的纪念款腕表赋予了复古气息，令人回想起其最初以“蚝式腕表”之名问世时，所配备的防水蚝式表壳。

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新款蚝式恒动型41腕表的磨光圆拱形外圈和上链表冠均为黄金材质，而表链则完全由蚝式钢制成——这与通常中间链节为黄金材质的黄金钢不同。

纪念蚝式腕表百年的细节随处可见。表冠上蚀刻着数字“100”。表盘六点钟位置标有“100 years”字样，取代了通常的“Swiss Made”标记。

太阳光线效果表盘上的分钟轨道每隔五分钟就有一个代表劳力士品牌颜色的绿色方块。蚝式恒动型41是首批符合品牌升级版顶级天文台精密时计认证（Superlative Chronometer certification）的新一代劳力士腕表之一，该认证确保了劳力士时计的卓越性能。这项于2026年生效的强化内部认证，专注于提升精准度目标、在多种位置和温度下实施更严格的测试协议，并收紧整个机芯组装过程的生产公差。

蚝式恒动型游艇名仕型 II 经过了彻底的重新设计。 图片来源：ROLEX

游艇名仕型 II

为庆祝百年诞辰，这款腕表以酷炫的蚝式钢材质登场。作为劳力士当前目录中仅有的三款真正复杂功能腕表之一（另外两款是天行者型和最近推出的复古风格Perpetual Padellone），这款航海计时码表于2007年首次亮相。如今，它在外观和功能上都经过了“彻底”的重新设计。这些改变不仅没有削弱游艇名仕型 II 作为帆船赛计时器的身份，反而予以加强。该腕表同样提供黄金款，表壳尺寸仍为44毫米，但配备了全新的白色漆面表盘，并采用哑光处理以减少反光。小时标记采用专业类别时计典型的镶贴时标。双向旋转外圈则配备蓝色陶瓷Cerachrom字圈。

在许多方面，新设计都体现了一款更易于读时和操作的帆船赛计时码表——特别是对于比赛至关重要的倒计时功能。倒计时标度被移至表盘外缘。它被极其精准地定位在中层表壳上——这项设计已申请专利。

倒计时的编程和操作仅通过两个侧面按钮即可简单完成，而不再使用早期型号的可旋转外圈和Ring Command系统。新款游艇名仕型 II 的倒计时分针和秒针也采用逆时针旋转——这在劳力士时计中尚属首次。这使得它们显示的信息——倒数归零的时间——非常清晰。

蚝式恒动型宇宙计型迪通拿的外圈边缘为铂金钢。 图片来源：ROLEX

宇宙计型迪通拿

无需赘述细节，这个名字本身就足以吸引所有目光。

然而，在为蚝式腕表百年庆典之际，劳力士并未掉以轻心，而是为其传奇计时码表披上了铂金钢外衣。此前已有全铂金版的迪通拿，现在这种贵金属与蚝式钢相结合。劳力士将这种组合称为铂金钢（Rolesium），这在宇宙计型迪通拿腕表中是首次应用。

这款大胆的创作主要由蚝式钢打造——包括中层表壳和表链——并配有透明底盖，蓝宝石水晶玻璃上覆有防反光涂层，同时还有一个铂金底盖环旋紧在中层表壳上。环绕Cerachrom外圈的也是一条铂金带。

一个由劳力士新研发的炭灰色Cerachrom外圈，闪耀着引人注目的金属光泽，为40毫米的表壳加冕，表壳内则是一个白色珐琅表盘。标志性测速计刻度上的刻度被重新设计，这些刻度模铸于外圈之上：数字呈水平显示——正如1963年最初的宇宙计型迪通拿一样。

蚝式恒动型36的Jubilee表盘特写。 图片来源：ROLEX

蚝式恒动型36

彩色表盘对劳力士时计而言并不新鲜。就在三年前，该品牌刚推出了一款带有多种颜色漆面表盘的蚝式恒动型腕表。而最新的蚝式钢款蚝式恒动型36更进一步，其多彩漆面表盘拥有更多色调。

2023年蚝式恒动型的“庆典”表盘在明亮的绿松石色背景上呈现了五种颜色的气泡，而新款36毫米腕表的Jubilee图案表盘则以不少于10种颜色的对比交错，展示了劳力士的名称。

劳力士的粉丝们可能熟悉纪念型表链（Jubilee bracelet），但对Jubilee表盘则可能较为陌生。Jubilee图案是一种在整个表盘上重复“Rolex”名称的纹样。

它最早出现在1978年的日志型（Datejust）和星期日历型（Day-Date）表款的表盘上。这种表盘也被称为周年纪念表盘，曾用于1985年庆祝日志型诞生40周年的腕表上。

通常情况下，Jubilee图案为单色。新款蚝式恒动型36则通过重复的高对比度图案，为其增添了绚丽多彩的风格。

蚝式恒动型34采用全永恒玫瑰金材质。 图片来源：ROLEX

蚝式恒动型28与34

很难想象没有蚝式恒动型的劳力士。蚝式表壳和恒动摆陀自动上链装置是其如今所有时计的两个关键基石。顾名思义，蚝式恒动型主要由这两个历史性特征构成；它是劳力士腕表最纯粹的表达。

在蚝式表壳发明几年后推出的蚝式恒动型，摒弃了旋转外圈和日期窗口等装饰，专注于其纯粹的、仅显示时间的设计。该腕表防水深度达100米。其蚝式表壳配备了带有双重防水系统的双扣锁上链表冠，而密闭的结构为内部的自动机芯提供了最佳保护。

最新的蚝式恒动型28采用18K黄金打造，包括蚝式表链。 图片来源：ROLEX

曾经以蚝式钢为主的蚝式恒动型系列，如今拥有一系列令人惊艳的黄金款。最新的28毫米蚝式恒动型采用18K黄金打造，包括蚝式表链；而34毫米的时计则采用18K永恒玫瑰金（劳力士版本的粉红金）和蚝式表链。

使它们与众不同的不仅仅是黄金的使用，还在于对这种贵金属的处理方式。这两款腕表上的黄金并未进行镜面抛光，而是采用缎面处理，呈现出柔和的纹理光泽。

这是劳力士首次对贵金属时计采用这种处理工艺。表盘上三点、六点和九点钟位置的小时刻度由天然石材切割而成，这在劳力士也是首次。

蚝式恒动型28的时刻度采用鸡血石，这种石头呈现出多样的绿色调。

在尺寸较大的腕表中，时刻度则由蓝线石切割而成，这是一种呈现浅蓝与深蓝色调交替的矿物。