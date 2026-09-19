为何亚太地区是体育旅游的下一个增长前沿

竞争的焦点不再是举办下一场大型赛事，而是建立一个能带来持续经济机遇的生态系统

F1车手在去年10月举行的新加坡大奖赛上激烈角逐。 照片：BT档案

在刚过去的夏天，国际足联世界杯（Fifa World Cup）在美国、加拿大和墨西哥的16个主办城市举行，破纪录的104场比赛吸引了超过680万名观众。

但这项最负盛名的国际足球赛事的影响力远远超出了座无虚席的体育场。如今，体育赛事决定了人们去哪里旅行、停留多久以及消费多少，使体育成为旅游业和经济增长的强大引擎。

全球体育旅游市场预计到2032年将超过1.7万亿美元。因此，竞争的焦点不再是举办下一场标志性赛事，而是建立一个能将体育时刻转化为持续经济机遇的生态系统。

虽然欧洲和北美仍然是全球最大的体育旅游市场，但增长重心正向东方转移。

亚太地区是体育主导型旅游最具活力的市场之一，预计到2034年，该地区年增长率将超过17%，超过全球11%的增长率。

这一增长并非仅由体育赛事日程推动。该地区的优势在于其结构性驱动因素：强劲的区域内旅行、新一代激情驱动的旅客、将体育作为经济催化剂的投资，以及各品牌围绕重大赛事建立更丰富的旅游生态系统。

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这些力量共同作用，不仅使亚太地区能从体育旅游的增长中受益，更能定义其未来发展的新篇章。

建立在强劲的区域需求之上

亚太地区能崛起成为体育旅游强区，始于一个根本优势：需求。该地区拥有不断壮大的中产阶级、日益增长的可支配收入以及全球最强大的区域内旅行网络之一——68%的入境旅行来自区域内部。这些因素催生了庞大且积极的群体，他们愿意为观看现场体育赛事而跨境出行。

随着低成本航空公司的扩张和签证要求的放宽，亚太地区密集的区域旅行变得越来越便利，这使其从中受益。体育迷们可以将短途航班与赛事结合起来，将周末的比赛变成多站式旅程，从而将经济影响和游客群体扩大到国内观众之外。

成功的体育旅游不仅仅是举办单一赛事，它需要一系列引人入胜的体育体验，不仅能吸引游客，还能为他们提供重游、延长逗留时间以及探索更多目的地的理由。

亚太地区已经具备了这些基础，在全球体育赛事主办权竞争日益激烈的情况下，这为其带来了优势。

“兴趣追求”时代

如果说强劲的区域需求为体育旅游奠定了基础，那么旅客的热情则正在加速其增长。

我们正在进入一个所谓的“兴趣追求”时代，旅客们越来越多地围绕个人兴趣规划行程，而不是遵循传统的旅行路线。

体育是这一转变最明显的体现之一。根据Priority Pass的一份报告，该地区46%的千禧一代和Z世代在旅行时会积极寻找机会参加或参与体育赛事。

对一些人来说，旅行是亲身参与体育运动的一种方式。以参与为主导的赛事形式，包括混合健身比赛，正在该地区兴起，香港将于2027年主办一项重要的全球锦标赛。

今年4月，当香港举办其旗舰级的国际橄榄球锦标赛时，香港国际机场Priority Pass贵宾室的访问量和旅行体验量同比增长了17%。

体育赛事正从周末的消遣项目转变为更长行程的核心，鼓励旅客探索周边目的地、延长逗留时间并增加消费。

超越终场哨声的投资

在整个亚太地区，各国政府投资体育不仅是为了举办最大型的赛事，更是为了建立一个稳定的赛事日程，以增强目的地吸引力和促进经济发展。

新加坡每年举办的大奖赛周末赛依然是一项支柱活动，自2008年首次举办以来，已创造了超过22亿新元的增量旅游收入。

但投资范围已超越了这些支柱项目，新加坡承诺到2028年投入1.65亿新元，以加强其体育赛事体系，包括举办一些能全年吸引不同游客群体的小型活动。泰国渴望主办一项国际赛车运动赛事的雄心也反映了类似思路，预计每年将贡献超过4亿美元的旅游支出。

体育旅游的成功不再仅仅由门票销售来定义，而是取决于将赛事转化为持续的游客需求和长期忠诚度的能力。

抓住这一机遇的意愿已十分明显。Priority Pass的数据显示，亚太地区49%的Z世代和千禧一代旅客有动力通过体育旅行为探索新的城市。

对于政府而言，挑战不仅在于争取到下一个标志性赛事，更大的机遇在于创建必要的基础设施和体验，确保游客在终场哨声吹响后仍会长期重游。

企业眼中的机遇

体育旅游的连锁反应现已远远超出了目的地和主办方的范畴。随着越来越多的旅客追求自己的体育热情，品牌有机会为这些体验本身带来参与渠道和附加值。

在亚太地区，金融机构的反应最为明显，它们正在深化与新消费群体的互动。

许多机构不再局限于交易性奖励的竞争，而是投资于独家体验。Mastercard与澳大利亚网球公开赛的长期合伙业务就是一个例子，该合伙业务为持卡人提供幕后参观机会。

这些权益正在证明其价值：该地区83%的旅客表示，体育和健康方面的兴趣会影响他们对支付卡的选择；47%的旅客则表示，旅行权益会鼓励他们进行更广泛的消费。

随着更多行业投资于体育主导的旅行体验，它们也在不断强化推动亚太地区增长的生态系统。在这个生态系统中，旅客、品牌和目的地都能从中受益。

保持增长势头

持续增长的条件已经具备：富有韧性的区域内旅行、对激情导向体验日益增长的需求，以及一个不断壮大且渴望从每次旅程中获得更多体验的旅客群体。

未来的增长将取决于该地区如何有效地在这些基础上继续发展。体育旅游的未来，与其说是由赛事本身决定，不如说更多地取决于围绕赛事建立的旅行生态系统。

能否抓住机遇，取决于政府、品牌和目的地建立合伙业务、基础设施和体验，将需求转化为持续经济价值的速度。随着新篇章的开启，亚太地区有望引领潮流。

作者是Collinson International亚太区商业高级副总裁