关于印尼最新煤炭所有权变动的五大要点

最大煤矿公司之一 Bayan Resources 已同意向 Jhonlin Baratama 出售30%的股份

这项交易或可让我们一窥该国最大矿业资产的所有权将如何演变。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[雅加达] 印尼最大的煤矿公司之一 Bayan Resources 同意向 Jhonlin Baratama 出售三成股份后，该国煤炭行业的所有权结构将迎来重大转变。Jhonlin Baratama 是一家来自南加里曼丹的煤炭开采承包商和生产商。

随着老牌富豪寻求多元化发展，以及资源集团试图加强对整个矿业供应链的控制，这笔交易或可让我们一窥该国最大矿业资产所有权的未来演变。

Jhonlin Baratama 由商人 Andi Syamsuddin Arsyad（人称 Haji Isam）控制。通过此次交易，该公司将获得印尼最大煤炭生产商之一的大量股份。

这也将使大亨兼 Bayan 创始人 Low Tuck Kwong 及其家族能够将部分持股套现，同时保留相当一部分的股权。

以下是关于这笔交易需要了解的五件事：

1. 这笔交易价值几何？

Haji Isam 的投资工具 Jhonlin Baratama 于9月16日与 Low Tuck Kwong 及其女儿 Elaine Low 签署了一份有条件的股份购买协议，收购超过100亿股 Bayan 股票，约占该公司流通股的30%。

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Bayan 目前有333.3亿股流通股。截至6月30日，Low Tuck Kwong 持有约40.22%的股份，Elaine Low 持有22%的股份，在拟议出售前，该家族合计持有约62%的股份。

PT Bayan Resources 创始人兼总裁 Low Tuck Kwong。 图片来源：BAYAN RESOURCES

收购价格尚未披露。根据 Bayan 9月16日收盘价11,450印尼盾计算，这30%股份的市值约为114.5万亿印尼盾（约合69亿美元），但实际交易价值可能会有所不同。

Bayan 表示，该交易仍需满足先决条件，尚未完成。该公司补充说，交易完成后，Low Tuck Kwong 仍将是其控股股东。

假设所有权没有其他变化，此次出售将使 Low 氏家族的合计持股比例降至约32.25%。

2. 为何出售股份？

鉴于 Bayan 强大的盈利能力和稳健的财务状况，此次出售引发了外界对于 Low Tuck Kwong 及其家族为何选择将部分股权套现的疑问。

该交易被设计为二次售股，所得款项将归 Low Tuck Kwong 和他的女儿所有，而不是公司。因此，这笔交易不会为 Bayan 提供新的资本，也不会改善其资产负债表。

Kiwoom Sekuritas Indonesia 研究主管 Liza Camelia Suryanata 表示，她没有看到任何明显迹象表明此次出售是由于 Bayan 陷入财务困境。

她说：“目前尚不清楚的是，他们为何选择在此时出售如此大额的30%股份。究竟是为了套现、继任规划、多元化发展还是其他原因。”

Bayan 是印尼规模最大、盈利能力最强的纯动力煤开采商之一。穆迪（Moody’s）将其强劲的盈利能力归因于其在加里曼丹的低成本运营、较长的矿山国库寿命、强大的流动性和审慎的财务政策。

2025年，该公司公布的营收约为34.3亿美元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为13.6亿美元，净利润为9.43亿美元。

该公司煤炭产量约为6800万吨，是印尼最大的动力煤生产商之一。

3. 行业巨头

Haji Isam 并非印尼矿业的新手。Jhonlin 集团的业务涵盖矿业承包、煤炭和镍矿，以及采矿设备，其子公司 Jhonlin Baratama 在南加里曼丹从事矿业承包和煤炭生产。

2025年8月，印尼总统 Prabowo Subianto 授予他 Bintang Mahaputera Utama，这是印尼最高的国家致敬之一，颁发给为国家和民族做出杰出贡献的个人。

政府提及了他对区域和国家经济增长的贡献，包括通过 Jhonlin 集团在矿业、运输和基础设施领域的业务以及所创造的就业机会。

4. 一个有趣的节点

这笔交易发生之际，正值印尼煤矿企业在全球能源结构变化的背景下面临更严格的产量控制，以及在资本配置管理方面日益增大的压力。

今年早些时候，政府将印尼2025年的煤炭产量目标从约7.9亿吨削减至约6亿吨，利用生产配额来抑制供应过剩、支撑价格并保护国库。

对于 Bayan 来说，交易的时机尤其值得关注，因为在签署收购协议时，该公司正面临其2026年开采配额的不确定性。

9月11日，在等待政府批准其修订后的2026年生产配额期间，其三家子公司宣布对某些煤炭供应义务启动不可抗力条款。这种不确定性引发了外界对该公司生产和盈利前景的担忧。

此后，这一阴霾有所缓解。9月23日，即收购协议签署一周后，印尼能源部批准了 Bayan 三家子公司额外的1500万至2000万吨开采配额。该部门表示，配额批准与此次股份出售无关。

Four Capital 首席投资官 Ricky Ho 表示：“即使这两件事在法律上是独立的，但其发生顺序很可能会引发全球投资者的疑问，即监管批准和公司所有权之间是否存在外部股东无法完全看清的关联。”

5. 印尼煤炭行业将何去何从？

随着印尼逐步转向清洁能源，该交易也凸显了该国煤炭行业所有权格局的演变。

这笔交易并非标志着从煤炭领域撤退，反而表明，即使在能源和资源行业进行更广泛转型的过程中，印尼大型商业集团仍然看好优质煤炭资产的价值。

智库能源与矿业法律研究中心执行董事 Bisman Bakhtiar 表示，得益于印尼庞大的国库、强大的出口地位以及在国内发电中持续扮演的角色，煤炭对于老牌生产商而言仍然是一项利润丰厚的业务。

他表示：“对于资源丰富的企业集团而言，即使在向其他行业多元化发展的同时，大型、低成本的煤炭资产仍能提供可观的现金流。”

印尼是全球最大的动力煤出口国。这个东南亚最大的经济体在2025年生产了约8.17亿吨煤炭，其中超过5.23亿吨（约占64%）出口到海外市场。