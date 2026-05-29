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第196期：人工智能在可持续发展中的复杂角色；Keppel的减排目标

本周ESG要闻：人工智能超大规模企业成为核能初创公司的主要资助者；Keppel远超2030年减排目标

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Kenneth Lim

Kenneth Lim

Published Fri, May 29, 2026 · 07:00 PM
    • 数据中心正在大量采购新增的可再生能源和核能电力，但化石燃料仍是其新增发电量的最大来源。
    • 数据中心正在大量采购新增的可再生能源和核能电力，但化石燃料仍是其新增发电量的最大来源。 插图：KENNETH LIM

    本文由AI辅助翻译

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    可持续投资

    人工智能的“绿色”与“棕色”

    人工智能（AI）对可持续发展的影响，让人想起 Michael Jackson 的音乐视频《Black Or White》的结尾，视频中不同的人相继变形，伴随着歌词：“It’s black, it’s white, it’s tough for you to beat”。

    就像视频中不断变形的画面，人工智能是一个不断演变的领域，充满机遇与威胁，它对可持续发展可能一时大有裨益，一时又可能造成巨大危害。但无论是祸是福，人工智能都是一股难以阻挡的强大力量，可持续发展领域必须学会利用其优势，同时规避其陷阱。

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