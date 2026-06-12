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第198期：瑞银削减亚洲ESG员工；东南亚可再生能源资产面临高气候风险

本周ESG动态：瑞士银行亚洲可持续发展团队七名员工裁减四人；苏黎世保险发现，到2030年，75%的资产将面临严重气候影响的高风险

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Kenneth Lim

Kenneth Lim

Published Fri, Jun 12, 2026 · 07:00 PM
    • Foundit Insights Tracker数据显示，在2026年前五个月，绿色就业岗位占招聘总数的比例已从2023年的2.8%增至4.4%。
    • Foundit Insights Tracker数据显示，在2026年前五个月，绿色就业岗位占招聘总数的比例已从2023年的2.8%增至4.4%。 插图：KENNETH LIM

    本文由AI辅助翻译

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    绿色经济

    绿色就业前景因地而异

    东南亚的绿色就业市场可能面临一个不均衡的局面，其特点是支持性政策与短期经济现实之间存在矛盾。

    据彭博社报道，最新的负面消息来自瑞银（UBS），该公司已将其七人组成的亚洲可持续发展团队裁减至三人。此举是瑞银在收购瑞信（Credit Suisse）后，全球范围内削减其环境、社会和治理（ESG）职能的一部分。其首席可持续发展办公室的员工人数已从2023年中期的100多人减少到目前的大约35人。

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