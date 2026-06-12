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第198期：瑞银削减亚洲ESG员工；东南亚可再生能源资产面临高气候风险

本周ESG动态：瑞士银行亚洲可持续发展团队七名员工裁减四人；苏黎世保险发现，到2030年，75%的资产将面临严重气候影响的高风险

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Kenneth Lim Published Fri, Jun 12, 2026 · 07:00 PM

Foundit Insights Tracker数据显示，在2026年前五个月，绿色就业岗位占招聘总数的比例已从2023年的2.8%增至4.4%。 插图：KENNETH LIM

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