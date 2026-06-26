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ESG Insights

第200期：新加坡金融管理局支持的混合基金达到里程碑；联合国敦促数据中心提高透明度

本周ESG动态：能源转型加速金融基金完成2.5亿美元的首次募集；联合国秘书长提议数据中心影响报告倡议

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Kenneth Lim

Kenneth Lim

Published Fri, Jun 26, 2026 · 07:00 PM
    • 尽管混合融资金额一直在增加，但仍远不足以弥补东南亚的气候投资缺口。
    • 尽管混合融资金额一直在增加，但仍远不足以弥补东南亚的气候投资缺口。 插图：KENNETH LIM

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    可持续金融

    金管局牵头的混合融资平台通过关键考验

    新加坡的混合融资倡议“亚洲转型融资合伙业务”(Financing Asia’s Transition Partnership，简称Fast-P) 旗下第二支基金完成募集，达到另一个里程碑。

    能源转型加速金融 (ETAF) 合伙业务为其“替代”策略完成了2.5亿美元的首次募集。该策略将支持电网现代化和能源储存等其他能源转型基础设施项目的投资，以加速取代化石燃料发电。ETAF还负责一项“置换”策略，专注于以低排放电源取代燃煤发电。

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