第201期：世界自然基金会新加坡分会CEO谈联盟建设；Corsia计划或蕴藏巨大商机

ESG Insights

本周ESG动态：市场资深人士 Chew Sutat 掌舵自然保护非营利组织；航空业碳信用计划可为东南亚创造16亿美元价值

自2020年以来，慈善基金会对减缓气候变化的捐赠有所增长，但仍只占所有捐赠的一小部分。 插图：KENNETH LIM

可持续金融

世界自然基金会新加坡分会的Chew谈联盟建设

在接手领导世界自然基金会新加坡分会 (WWF-Singapore) 的任务之际，Chew Sutat 告诉《商业时报》，要扩大对自然和气候问题的支持，意味着需要以能引起不同利益相关者共鸣的方式来阐述所面临的挑战。

对于不同利益相关者所关心的问题，Chew Sutat 颇有了解。毕竟，在他形容为“从追求利润，到服务人群，再到保护地球”的职业生涯中，他曾扮演过其中许多利益相关者的角色。