第206期：GenZero在“艰难时期”的策略

ESG Insights

本周ESG动态：专注于气候领域的投资平台报告其2025年的直接影响有所下降

在碳市场挑战重重的背景下，GenZero在2025年的直接气候影响降至140万吨二氧化碳当量。 插图：KENNETH LIM

可持续投资

GenZero寻求护城河以保护双重底线

专注于气候行动的投资平台GenZero已将重点更加集中于经济和政策的韧性，旨在逆风之下实现影响力和回报的双重目标。

在其最新的可持续发展报告中，由淡马锡 (Temasek) 支持的GenZero分享了其投资策略，其中包括重点关注具有非碳收入的碳信用项目、增强能源安全的绿色技术以及气候适应解决方案。