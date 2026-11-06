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ESG Insights

第219期：新加坡加强烟霾法；东南亚混合融资的机遇

本周ESG动态：新加坡国会修正《跨境烟霾污染法》；Convergence与国际能源署强调太阳能与电池领域的机遇

Kenneth Lim

Kenneth Lim

Published Fri, Nov 6, 2026 · 07:00 PM
    • 随着当局就烟霾污染问题调查新加坡上市棕榈油种植公司的角色，这些公司的股价已大幅下跌。
    • 随着当局就烟霾污染问题调查新加坡上市棕榈油种植公司的角色，这些公司的股价已大幅下跌。 插图：KENNETH LIM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    环境政策

    烟霾法新规必须“动真格”

    理论上，新加坡对《跨境烟霾污染法》（Transboundary Haze Pollution Act，简称THPA）的修订使其更为严厉。但除非当局证明有能力追究造成今年烟霾的企业和个人责任，否则受罚的威胁并不会改善棕榈油行业的行为。

    新加坡永续发展与环境部长Grace Fu周三（11月4日）在国会上表示，《跨境烟霾污染法》的修订旨在为国家提供“更好的方法来获取和核实信息，追查复杂的企业关系，并对违规实体施加有效惩罚，即使在刑事起诉困难的情况下也是如此”。

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