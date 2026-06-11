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银行引入自主式人工智能并非要淘汰员工，反而将凸显其重要性

随着金融机构应用这项技术，认识到人类判断价值的公司将占据优势

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    • 机构需要的，是能够审视人工智能推理过程的人才，而不仅是被动接受其输出结果的人。
    • 机构需要的，是能够审视人工智能推理过程的人才，而不仅是被动接受其输出结果的人。 图片来源：PEXELS

    Andrew Murray

    Published Thu, Jun 11, 2026 · 07:15 AM

    本文由AI辅助翻译

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    周三（6月10日），成千上万的人工智能开发者、投资者和政策制定者齐聚新加坡，参加为期两天的前沿技术大会——SuperAI。如今，相关的讨论已不再局限于人工智能的能力演示和生产力宣言。

    真正的焦点在于商业化：企业如何将人工智能驱动的效率，转化为营收增长、竞争优势和新的运营模式。

    银行业或将成为检验这一转型的最清晰试金石之一。其结果将取决于两方面：银行在自主式人工智能之下构建的基础设施，以及围绕它建立的人类判断体系。

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    Artificial IntelligenceBankingBanking technology

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