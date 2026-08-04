THINKING ALOUD
人工智能时代，人人皆是事实核查员
识别由人工智能生成的内容正变得愈发困难，但我们不应放弃尝试。
- 作者称，我们目前还没有仿生人，但令人不寒而栗的是，并没有万无一失的“Voight-Kampff测试”来检测人工智能生成的内容。 图片：路透社
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】在电影《银翼杀手》(Blade Runner)中，有一种名为“复制人”(replicants)的角色——他们是生物工程改造的人形机器人，与普通人类几乎无法区分。
电影中虚构的Voight-Kampff测试，就是用来检测这些仿生人，以便 Harrison Ford 能够让他们“退役”（即杀死他们）。
这部电影及其原著小说——Philip K Dick 的《仿生人会梦见电子羊吗？》(Do Androids Dream of Electric Sheep?)——让观众对虚构与现实之间的模糊界限有很多思考。
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