人工智能不足以遏制中国的衰落

还有其他更强大的力量正在拖累该国经济

尽管人们担忧美国已成为在人工智能领域的一场豪赌，但在另一个经济超级大国，一个类似但或许更令人担忧的故事正在悄然上演。中国备受吹捧的人工智能实力，正掩盖其经济其他领域的深层次弊病。

尽管许多预测者一直预期中国将超越美国成为世界头号经济体，但其增长已在2021年见顶。自那时以来，按名义价值计算，中国在全球国内生产总值 (GDP) 中所占的份额已从18%降至16.5%，而美国的份额则已升至26%。

中国的增长率已降至世界其他地区（包括美国）的水平之下。按实际价值计算，目前的独立估算认为，中国的实际增长率更接近于零，而非官方设定的4.5%至5%的目标。