人工智能情缘：免谈；人工智能客户经理：欢迎

THINKING ALOUD

如果你的流动资产不足一百万美元，你可能会被“甩”给聊天机器人。我希望那一天能早日到来

人工智能或将取代服务于大众富裕阶层的人类财富管理师，本文作者认为，这一转变未必是坏事。 图片来源：PIXABAY

作为一名婚姻美满——尽管时常被气到——的已婚女性，我没想到上周会和一个男人进行一场“不是你的问题，是我的问题”的分手式对话。

然而，当时的我正困在一通注定失败的电话里，对方是最新一位接手我那增长缓慢的大众富裕阶层银行账户的客户经理。

在他试图劝说我与他见面时，我心想这次他又会向我推销什么。是股票挂钩票据产品？还是有前期销售费用的单位信托？又或是一份需要支付高昂保费的投资连结保险单？