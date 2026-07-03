The Business Times
business-time-50
BRUNCH

全球能源承压，东南亚寻求释放地热能潜力

高昂成本曾是这种能源发展的阻碍，但更多融资和新技术或能使其具备可行性

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Fri, Jul 3, 2026 · 02:00 PM
    • 地热能比化石燃料更清洁，也比太阳能或风能更可靠。但这种地下能源不易开发。
    • 地热能比化石燃料更清洁，也比太阳能或风能更可靠。但这种地下能源不易开发。 图片来源：ADOBESTOCK, GARETH CHUNG, BT

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】随着伊朗战争引发全球能源危机，地热能正重新受到关注，其中包括位于太平洋火山带的东南亚国家。

    这个火山丰富的地区拥有热液储层，即热水被困在多孔岩石中或裂隙岩石之间。地热项目通过向地下钻探来利用这些热量，可直接供暖或用于发电。

    这种能源比化石燃料更清洁，也比太阳能或风能更可靠。但这种地下能源不易开发。

    此翻译对您是否有帮助？

    BrunchAseanAsia-Pacificclean energyEnergy & Commodities

    TRENDING NOW

    Buntono is accused of possessing properties that, in part, represent his benefits from income tax evasion, including a Lamborghini Aventador similar to the one pictured.

    Lamborghini-driving boss of Eminent Frog Porridge charged with S$3.8 million tax evasion, money laundering

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    The onset of El Nino is also seen as a tailwind, as average crude palm oil prices have historically surged during the weather event.

    Palm oil stocks set to surge as Indonesia said to be scaling back export overhaul: analysts

    Soon Su Lin (left) will step down after close to a decade at the group. Tan Wee Hsien will join the company as CEO designate on Sep 8 this year.

    Soon Su Lin to step down as Frasers Property Singapore CEO; Tan Wee Hsien named successor

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More