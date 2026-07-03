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全球能源承压，东南亚寻求释放地热能潜力
高昂成本曾是这种能源发展的阻碍，但更多融资和新技术或能使其具备可行性
- 地热能比化石燃料更清洁，也比太阳能或风能更可靠。但这种地下能源不易开发。 图片来源：ADOBESTOCK, GARETH CHUNG, BT
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】随着伊朗战争引发全球能源危机，地热能正重新受到关注，其中包括位于太平洋火山带的东南亚国家。
这个火山丰富的地区拥有热液储层，即热水被困在多孔岩石中或裂隙岩石之间。地热项目通过向地下钻探来利用这些热量，可直接供暖或用于发电。
这种能源比化石燃料更清洁，也比太阳能或风能更可靠。但这种地下能源不易开发。
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