Andy Burnham 的胜利或将改变工党政治，但不会改变英国的商业方向
法规对唐宁街10号具有强大影响力
- Burnham 在梅克菲尔德议会补选中的胜利意义重大，不仅因为他赢了，更在于他获胜的方式。 图片来源：路透社
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Andy Burnham 在梅克菲尔德议会补选中的胜利，解决了一个英国政坛的问题，同时又引出了另一个问题。
首先是，这位现已卸任大曼彻斯特市长的人，是否已在选举中展现出足够的能力来取代 Keir Starmer 担任首相。其次是，一个由 Burnham 领导的政府对商界、投资者和受严格监管的行业意味着什么。
对于后一个问题，答案并不像许多人想象的那样戏剧化。
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