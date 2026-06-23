The Business Times
business-time-50

Andy Burnham 的胜利或将改变工党政治，但不会改变英国的商业方向

法规对唐宁街10号具有强大影响力

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • Burnham 在梅克菲尔德议会补选中的胜利意义重大，不仅因为他赢了，更在于他获胜的方式。
    • Burnham 在梅克菲尔德议会补选中的胜利意义重大，不仅因为他赢了，更在于他获胜的方式。 图片来源：路透社

    Shawn Balakrishnan &

    Mark MacGregor

    Published Tue, Jun 23, 2026 · 11:31 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    Andy Burnham 在梅克菲尔德议会补选中的胜利，解决了一个英国政坛的问题，同时又引出了另一个问题。

    首先是，这位现已卸任大曼彻斯特市长的人，是否已在选举中展现出足够的能力来取代 Keir Starmer 担任首相。其次是，一个由 Burnham 领导的政府对商界、投资者和受严格监管的行业意味着什么。

    对于后一个问题，答案并不像许多人想象的那样戏剧化。

    此翻译对您是否有帮助？

    UK Labour PartyUK politicsKeir StarmerUK economyUK Election

    TRENDING NOW

    Altitude Xperience argued that the rooftop space in contention was not considered an unused space.

    Simba ordered to pay S$700,000 in damages to indoor skydiving operator Altitude Xperience for trespass

    Lazada says it will treat impacted employees with the applicable requirements based on the market they are in.

    Lazada cuts about 5% of workforce as part of review across South-east Asia markets

    The transaction is the latest under Singtel’s capital recycling programme Singtel28, which has now unlocked S$6.8 billion.

    Singtel sells S$1 billion in Gulf Development shares

    Some industry watchers wonder if Orchard Road can hold its own next to competing retail destinations, both global and local.

    What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More