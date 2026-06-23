Anthropic 与特朗普政府：谁来决定先进人工智能的用途？
双方的冲突源于在人工智能管理权上的分歧
- Anthropic 指出，此事的讽刺之处在于，惩罚它的恰恰是其多年来一直主张应更加透明的那种不透明的政府权力和程序。 图片来源：路透社
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对于一家以谨慎建立品牌形象的公司来说，Anthropic 今年与美国政府的公开对抗异常引人注目。
最新的导火索是政府的一项命令，该命令迫使该公司在发布其最先进的人工智能模型仅几天后就将其下线。这实际上是一场持续数月之久的对峙的延伸，核心问题在于：谁有权决定强大的人工智能如何被使用，以及根据谁的条件来使用。
事情始于2026年2月，当时五角大楼施压 Anthropic，要求其在国防合同中允许对 Claude 模型进行“一切合法使用”。
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