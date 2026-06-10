苹果公司正将人工智能主导权交给竞争对手谷歌

通过使用 Alphabet 的技术，这家 iPhone 制造商恐将过度依赖其竞争对手，从而赋予对方更多制衡力。

6月8日，苹果公司在加利福尼亚州库比蒂诺举行的年度开发者大会上进行演示。今年晚些时候，苹果将推出采用谷歌技术的升级版 Siri，以及一系列具备更多人工智能功能的应用。 图片来源：纽约时报

6月8日，苹果公司在加利福尼亚州库比蒂诺举行的年度开发者大会上进行演示。今年晚些时候，苹果将推出采用谷歌技术的升级版 Siri，以及一系列具备更多人工智能功能的应用。 图片来源：纽约时报

Tim Cook 最近一次作为苹果公司首席执行官主持的年度软件发布会，也标志着苹果与最大竞争对手之一 Alphabet 的关系开始深化。

外界早已预料，本周苹果全球开发者大会的亮点将是对其虚拟助手 Siri 进行一次真正的人工智能升级。这场大会实质上是为公众预先录制的美化版电视购物广告，并为程序员提供研讨会。

苹果公司两年前曾声称，Siri 将很快能够读取 iPhone 屏幕上的内容，并完成多步骤任务，例如从备忘录中提取文本并通过电子邮件发送给朋友。

然而，这些功能的推出却尴尬地推迟了，迫使苹果公司承认其过度承诺。这次挫折提醒人们，该公司在生成式人工智能领域已严重落后——而这曾是它认为可以忽视的领域。

谷歌的云和人工智能基础设施对于苹果所谓的“Apple Intelligence”功能至关重要。 图片来源：纽约时报

苹果公司不仅在这些模型上投资不足，还辩称其严格的隐私政策使其难以收集用户数据，而这正是构建生成式人工智能（即技术可以自行创造内容）的关键一步。

现在情况发生了变化，因为它正从 Alphabet 旗下的谷歌获得技术帮助。

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这家 iPhone 制造商与 OpenAI 的合伙业务，已被其与谷歌更深层次的关系所掩盖。苹果与谷歌在设备、软件、浏览器、地图、广告以及日益重要的人工智能信息搜索等领域均存在竞争。

升级版的 Siri 和一系列具备更多人工智能功能的应用将于今年晚些时候推出，但初期因监管原因将跳过欧盟和中国市场，而它们在实际应用中的表现将至关重要。

依赖 Gemini

在幕后，苹果公司似乎比以往任何时候都更加依赖谷歌，这可能使其在双方的商业关系中赋予后者更大的谈判影响力。

谷歌每年支付数十亿美元，以成为 iPhone 的默认搜索引擎。但现在，其云和人工智能基础设施对于竞争对手的“Apple Intelligence”功能也变得至关重要。

苹果的官方说法是，其人工智能是“与谷歌合作开发”的，提炼自这家搜索巨头的 Gemini 聊天机器人，并部分使用了谷歌强大的张量处理单元（TPU）芯片进行训练。

其高端的“AFM Cloud Pro”生成模型在谷歌云上运行，并使用 Nvidia 的芯片。

通俗地说，这意味着苹果的人工智能工具是使用 Gemini 进行训练的。

如果只是用于简单任务，这些工具将直接在 iPhone 上运行；但要求最高的任务将被发送到更强大的“AFM”模型进行处理。而该模型并非部署在苹果自己的计算机网络上，而是在谷歌数据中心的机器上运行。

因此，当你向 Siri 询问食谱时，它会在手机上处理信息。但如果你提出一个复杂请求，比如梳理一份40页的 PDF 合同并标记出三个风险最高的条款，那么答案很可能是在谷歌的设施中处理生成的。

“苹果已将隐私保护作为其品牌核心，但与一家以收集个人数据为基础的企业在人工智能领域建立合伙业务，无疑搅乱了这潭水。”

苹果公司表示，任何数据都不会存储在谷歌的服务器上，后者也不能利用这些信息来训练其人工智能。

在某些方面，苹果正在成为谷歌能力的一个“包装器”（wrapper）。在技术术语中，“包装器”是指一个由谷歌、OpenAI 或 Anthropic 等实验室开发的模型提供支持（或“包装”）的应用或服务。

构建这些核心人工智能模型在技术上极具挑战性且成本高昂，只有少数几家公司能够做到。通常，这些公司是三大云计算供应商之一——Alphabet、Amazon 和 Microsoft——因为它们出租数据中心来训练和运行人工智能系统。

协议条款

苹果与谷歌的合伙业务凸显了这三家公司（Alphabet、Amazon 和 Microsoft）在科技行业中正在建立多大的影响力，并引出了一个问题：谷歌将因此获得什么？

我们之所以知道苹果和谷歌搜索协议的条款，是因为一份美国反垄断诉讼中解封的法庭文件。文件显示，作为交易的一部分，谷歌在2022年向苹果支付了200亿美元。

他们最新合伙业务的商业条款只能靠猜测。也许谷歌因其人工智能专长而获得了折扣，或者在苹果的生态系统中获得了更稳固的立足点？

这种围绕回报的神秘性未来可能会困扰苹果，尤其是当所有人都知道，这家搜索巨头最宝贵的奖励将是这家硬件制造商数亿客户的数据。

苹果与谷歌的合伙业务引出了一个问题：后者将因此获得什么？ 图片来源：路透社

对苹果来说，一个紧迫的问题是，这种更紧密的纠葛会在监管机构和公众面前让它付出多大代价。由于关系密切，苹果和谷歌都已受到反垄断审查，而更强的依赖性给了法院另一个理由来瓦解他们关系中的某些部分。

苹果已将隐私保护作为其品牌核心，但与一家以收集个人数据为基础的企业在人工智能领域建立合伙业务，无疑搅乱了这潭水。

苹果软件主管 Craig Federighi 在周一的发布会上批评那些保留用户“个人互动”信息的人工智能服务，此举堪称大胆。而谷歌在自己的一些产品中恰恰就是这么做的。

但苹果的说法是，两件事可以同时成立：它可以使用谷歌的模型，却不采纳其数据处理方式，因为它在用户和底层人工智能之间充当了一个隐私保护层。

在公司升级版 Siri 的发布会上，苹果软件主管 Craig Federighi 批评了那些保留用户“个人互动”信息的人工智能服务。 Bloomberg

苹果的高管们没有解释这是如何运作的，他们赌的是公司的忠实客户会相信他们的数据在幕后是安全的。苹果或许能成功实现这种平衡。

更难否认的是谷歌对苹果建立的影响力。一旦苹果的人工智能围绕 Alphabet 的技术构建，要更换成竞争对手的技术将是昂贵且具有破坏性的。未来，谷歌可能会借此在搜索协议上向苹果索取更有利的条款。

苹果或许最终能在人工智能领域迎头赶上。但鉴于只有少数几家企业在构建稀缺且昂贵的核心技术，权力正日益向谷歌集中。BLOOMBERG