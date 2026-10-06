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美国人真的对中国态度回暖了吗？

这种民意转变，与其说是对北京新生的好感，不如说是对持续对抗所付出代价的日益厌倦。

    • 称中国为“敌人”的美国人分享计划从2024年的42%降至2026年春季的28%。
    • 称中国为“敌人”的美国人分享计划从2024年的42%降至2026年春季的28%。 图片：REUTERS

    Leon Hadar

    Published Tue, Oct 6, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    中国国家主席Xi Jinping于9月下旬抵达华盛顿进行国事访问时，他所面对的美国民众，其敌意已明显低于2023年目睹中国气球飘越美国上空时的水平。

    在那一年，只有14%的美国人告诉皮尤研究中心（Pew Research Center）他们对中国持友好态度。到2026年3月，这一数字上升至27%，是积极情绪连续第三年上升

    无论问题如何提出，这种态度的软化都显而易见。称中国为“敌人”的美国人分享计划从2024年的42%降至2026年春季的28%。

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    US-China relationsTrump tariffsUS foreign policyGeopoliticsgeoeconomics

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