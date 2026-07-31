THE BROAD VIEW
投资者真的对人工智能热潮望而却步了吗？
对于支撑股市的人工智能交易，市场是否已出现重大态度转变尚不明朗。
- 现在的问题是，这仅仅是夏季市场的短暂情绪波动，还是对支撑股市的人工智能交易的真正态度转变。 图片来源：路透社
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数据中心基础设施的热潮曾助长了股市的人工智能狂热情绪，如今它是否也将反过来摧毁这一切？
对于巨大且不断增长的资本支出，市场的忧虑已成为一些大型科技股的严重拖累。
这一点在上周表现得尤为明显。当时，市场选择关注 Alphabet 作为上市公司首次出现现金消耗，而非其支出所带来的云业务收入和盈利能力的惊人飞跃。
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