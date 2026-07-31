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THE BROAD VIEW

投资者真的对人工智能热潮望而却步了吗？

对于支撑股市的人工智能交易，市场是否已出现重大态度转变尚不明朗。

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    • 现在的问题是，这仅仅是夏季市场的短暂情绪波动，还是对支撑股市的人工智能交易的真正态度转变。
    • 现在的问题是，这仅仅是夏季市场的短暂情绪波动，还是对支撑股市的人工智能交易的真正态度转变。 图片来源：路透社

    Richard Waters

    Published Fri, Jul 31, 2026 · 12:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    数据中心基础设施的热潮曾助长了股市的人工智能狂热情绪，如今它是否也将反过来摧毁这一切？

    对于巨大且不断增长的资本支出，市场的忧虑已成为一些大型科技股的严重拖累。

    这一点在上周表现得尤为明显。当时，市场选择关注 Alphabet 作为上市公司首次出现现金消耗，而非其支出所带来的云业务收入和盈利能力的惊人飞跃。

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