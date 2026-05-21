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伊朗危机加剧，七国集团忧心忡忡，亚细安或受重创
越南和印度尼西亚可能成为最脆弱的国家之一
- 一些交易员预测，包括亚细安国家在内的亚洲主要国家，可能比欧洲提前约一个月面临柴油实体短缺。 照片：商业时报资料图
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本文由AI辅助翻译
2月28日伊朗战争爆发时，许多市场参与者预计冲突只会持续数日。然而，危机至今已近三个月，关于其日益加剧的能源及更广泛经济影响的警告越来越多，尤其对亚洲而言。
由于霍尔木兹海峡仍基本关闭，新一阶段的经济挑战可能很快就会开始。JPMorgan 坚称，最快在6月初，全球石油库存可能达到约76亿桶的运营压力水平，届时供应链将面临极端压力，更广泛的成品油配给也将开始。
这将是一个关键的转折点，因为价格波动性可能会显著上升。此外，在供应链管理方面，容错空间将急剧缩小。
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