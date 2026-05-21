伊朗危机加剧，七国集团忧心忡忡，亚细安或受重创

越南和印度尼西亚可能成为最脆弱的国家之一

2月28日伊朗战争爆发时，许多市场参与者预计冲突只​​会持续数日。然而，危机至今已近三个月，关于其日益加剧的能源及更广泛经济影响的警告越来越多，尤其对亚洲而言。

由于霍尔木兹海峡仍基本关闭，新一阶段的经济挑战可能很快就会开始。JPMorgan 坚称，最快在6月初，全球石油库存可能达到约76亿桶的运营压力水平，届时供应链将面临极端压力，更广泛的成品油配给也将开始。

这将是一个关键的转折点，因为价格波动性可能会显著上升。此外，在供应链管理方面，容错空间将急剧缩小。