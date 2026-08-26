亚细安须修复与年轻一代之间日渐失效的契约

POLITICS THAT MATTER

本区域的经济未来，有赖于仍然相信向上流动触手可及的年轻一代。

亚细安在保持年轻、增长和日益富裕的同时，也可能变得要求更高、政治上更具流动性。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

在2026年的头八个月里，一连串的校园暴力事件震惊了整个东南亚。

这些事件始于泰国合艾，一名18岁的学生在2月开枪打死一名学校职员；随后，暖武里府于8月7日又发生另一起致命枪击案。

在菲律宾，继6月份塔克洛班发生枪击案后，三宝颜于8月18日也发生了一起悲剧性袭击。一名九年级学生杀害了一名同伴，打伤数人，并对暴力过程进行了网络直播，最后自杀身亡。

这些仍是罕见且极端的事件，各有其直接原因，包括霸凌、学业压力和个人恩怨。这些事件本身并不构成区域性的青年危机，更不意味着这一代人已处于暴力边缘。

但这些事件引发了一个关于亚细安年轻人的更广泛问题，以及一种更普遍、主要以非暴力形式表现的不安情绪——体现在抗议、政治冷感、职场不满、推迟成年以及消费模式改变等方面。

对于企业和政府而言，这些事件提醒他们应更仔细地审视亚细安年轻人成长的环境。

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几十年来，亚细安一直认为，教育、经济增长和城市化将培养出能够稳步实现向上流动的一代人。

当受过更好教育、联系更紧密的新一代人，越来越不相信这个约定会兑现时，会发生什么？

社会与政治信号

大多数年轻人的不满情绪都以和平方式表达。泰国2020年至2021年由年轻人领导的抗议活动挑战了现有体制，并转化为对前进党（Move Forward）以及现在的人民党（People’s Party）的强力支持。

泰国智库“101公共政策”（101 Public Policy）在2025年的一项调查发现，约四分之三的15至25岁泰国人最认同人民党的理念。

其意义不仅限于投票行为。这表明年轻一代公民愿意拒绝继承自前几代人的政治安排。

在该区域其他地方，年轻人在反腐败和反建制抗议中也发挥了重要作用。他们的政治忠诚度变得不那么传统，对根深蒂固的精英阶层的失望情绪也日益明显。

这不仅仅是政治问题和年轻人的叛逆，而是由更深层次的压力所驱动。

更高学历并不总能带来薪酬更高的好工作。越来越多的毕业生在争夺有吸引力的白领职位。

住房，作为成年独立的标志，在许多充满活力的城市中正变得越来越难以负担。

稳定的工作越来越难被视为理所当然。年轻员工不再仅仅因为前几代人这样做，就愿意接受僵化的企业等级制度。

人工智能带来了新的不确定性，它正在重塑入门级工作，并让人们质疑通过昂贵正规教育获得的技能还能保持多久的价值。

社交媒体可能会放大这些挫败感，因为持续接触更富有的同龄人、网红和看似遥不可及的生活方式，会加剧人们的落后感。

对许多年轻人来说，这种接触占据了他们日常生活的很大一部分。

新加坡总理 Lawrence Wong 指出，该国10至24岁的人群中，有六分之一的人表现出有问题的社交媒体使用行为，有些人每天上网长达六七个小时。

这些平台能迅速将个人挫败感转化为集体不满，从而加大对企业和政治领袖的压力。

尽管许多亚细安经济体取得了可观的总体增长，但调查显示，人们的情绪更加不安。

在马来西亚，益普索（Ipsos）2024年的一项调查发现，尽管经济呈正增长，但68%的民众认为国家正处于衰退之中，而只有约五分之一的人表示生活安逸。

在印度尼西亚，益普索2026年的代际研究突显了Z世代对未来的不确定性、对落后的恐惧、孤独感以及网络生活的强度。

在泰国，德勤（Deloitte）2025年对Z世代和千禧一代的调查发现，年轻员工越来越排斥传统职场结构，同时更加重视幸福感、学习和有意义的工作。

这些指标都不能单独构成区域性危机。然而，综合来看，它们表明亚细安的宏观经济进步与一些年轻人对自身前景的感受之间，存在着日益扩大的差距。

商业影响

亚细安的社会和经济模式一直建立在一个简单的命题之上：每一代人都比上一代受过更好的教育，从而获得更好的工作、住房、婚姻、子女和更高的消费水平。

这个约定不再是必然的，在某些方面甚至正在瓦解。

其结果未必是公开的敌意，而往往更像是一种“抽离”：推迟结婚生子、频繁更换工作，或选择退出传统的职业阶梯——这在中国被称为“躺平”。

在政治上，一些人选择抗议，另一些人则选择退出，不再信任传统的政治和社会机构。

这一转变直接影响到企业和投资者，因为亚细安最具吸引力的两大优势一直是其年轻的劳动力和不断壮大的消费阶层。

劳动力优势正在发生变化。雇主仍然可以利用庞大的年轻人口，但员工可能更难留住，也更不愿意用长时间工作和等级制度来换取未来的晋升承诺。

那些无法为员工提供可信的职业发展路径、适应人工智能赋能经济的技能发展以及更优厚薪酬的公司，可能会面临更高的离职率、更低的员工敬业度以及日益增长的灵活性要求。

劳动力优势正在发生变化。雇主仍然可以利用庞大的年轻人口，但员工可能更难留住，也更不愿意用长时间工作和等级制度来换取未来的晋升承诺。

那些无法为员工提供可信的职业发展路径、适应人工智能赋能经济的技能发展以及更优厚薪酬的公司，可能会面临更高的离职率、更低的员工敬业度以及日益增长的灵活性要求。

消费优势也可能变得不再那么简单明了。亚细安的中产阶级故事假设年轻人会可预见地从就业走向组建家庭，并稳步提高消费水平。

如果稳定的工作、住房和婚姻被推迟，那么消费曲线也会随之推迟。消费并未消失，而是可能转向旅游、科技、娱乐、体验和可负担的身份象征，而更大的承诺则被延后。

这对围绕家庭组建而建立的行业构成了战略性风险，从房地产、汽车到婚礼、育儿和耐用消费品等不一而足。

重建阶梯

有些人可能会对年轻人的焦虑和抱负不屑一顾，嘲笑他们是“草莓族”，太容易受挫。这种态度既不公平也于事无补。

对政府而言，解决之道不在于“管控愤怒的青年”，而在于重建他们对向上流动的信心。

教育改革和加强与就业的联系是关键，要确保课堂所学与生产性工作保持相关性，包括通过技术和学徒途径。政府还必须提高住房负担能力，并为年轻人创造更可靠的、通往安稳成年生活的路径。

新加坡最近的国庆群众大会提供了一个当下的例子。总理 Lawrence Wong 承认年轻人在结婚和组建家庭时面临的挑战，并宣布了进一步的住房支持措施，包括提高津贴公共住房的收入顶限，以及给予有孩子的首次购屋家庭更多优先权。

即使在亚细安最富裕的社会之一，政策也日益反映出有必要维持一种信心，即工作和晋升仍然可以带来家庭和住所。

心理健康和社交孤立问题也应作为经济和社会优先事项来解决，尤其是在学校里。

最近的枪击事件使这个问题变得紧迫，但更广泛的担忧是，一个远为庞大的人群虽然永远不会诉诸暴力，却可能会脱离教育、工作或社会。

在政治领域，同样需要重新激活合法渠道，让年轻公民能够参与其中并推动变革。高压的、自上而下的控制——或者更糟的是关闭这些渠道——并不能消除潜在的不满。

对于商界而言，对策同样务实：让职业发展路径清晰可见，投资于能带来更高工资的技能，改善管理和工作条件，并认识到年轻员工越来越期望得到的不只是延迟的回报。

亚细安在保持年轻、增长和日益富裕的同时，也可能变得要求更高、政治上更具流动性。

这并非悲观的理由，但它是一个警告，提醒我们不要想当然地认为，单靠经济增长就能持续地培养出充满信心的劳动力和不断扩大的消费阶层。

亚细安的增长带来了希望和抱负。如今，政府和企业面临的挑战是，要确保为大多数年轻人提供可信的途径和阶梯，让他们能够实现这些抱负。

作者是新加坡国际事务学会（Singapore Institute of International Affairs）主席。其2025年出版的著作为《世界中的岛屿：新加坡的地缘政治基因》（Island in the world: Singapore’s geopolitical DNA）。