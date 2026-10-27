亚细安金融市场碎片化，代币化或可解决此问题

这项技术能降低资产购买成本，并加快结算速度

新加坡金融管理局 (金管局) 的新元测试网 (SGD Testnet) 是一个共享分类账基础设施，允许银行以数字中央银行货币进行结算。 照片来源：《海峡时报》

代币化将债券、股票甚至建筑物等资产的所有权，转化为可以电子方式持有和转移的数字记录，并将资产的规则嵌入该记录中。

该领域正在迅速增长。行业追踪机构估计，到2026年中，不包括稳定币在内的代币化资产价值将超过300亿美元，高于2025年初的约60亿美元。

然而，新加坡金融管理局 (金管局) 承认，规模化发展仍难以实现。2024年，金管局副局长Leong Sing Chiong表示，没有人真正成功实现规模化，因为项目建立在无法互通的独立网络上，这不仅推高了成本，也分散了买家和卖家。