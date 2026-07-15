亚太区的能源安全：工程技术已准备就绪，监管基础设施须紧随其后
区域电网面临的压力、拖慢互联互通的治理差距，以及投资者的担忧，并非各自独立的问题。
- 如今，能源在提升经济竞争力、吸引先进制造业投资，以及承载数码经济所需的数据基础设施方面，扮演着前所未有的核心角色。 照片：商业时报资料库
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数十年来，推动亚洲崛起的能源模式建立在一个简单的逻辑之上：获取渠道即是安全。这意味着能够获取全球交易的燃料、有竞争力的价格和深厚的供应链。这套模式行之有效，推动了整个东南亚的工业化进程。
如今，这一逻辑正受到挑战。它所服务的世界已发生了根本性的变化。
如今在亚太地区显现的压力，是多种力量同时汇集的结果。全球电力需求预计在2024年增长4.4%，2025年增长3%，并将在2030年前每年以3.6%的速度增长。
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