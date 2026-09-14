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亚洲能源基础设施应像银行一样接受压力测试

保障措施必须超越国家层面，兼顾区域系统

    • 霍尔木兹海峡于2026年3月关闭，扰乱了全球近20%的液化天然气贸易，亚洲所受影响尤为严重。
    • 霍尔木兹海峡于2026年3月关闭，扰乱了全球近20%的液化天然气贸易，亚洲所受影响尤为严重。 照片：路透社

    Ratnesh Bedi

    Published Mon, Sep 14, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    短短几个月内，霍尔木兹海峡两次事件显示了一个能源咽喉要道如何能对全球经济造成冲击。

    其在2026年3月的关闭扰乱了全球近20%的液化天然气 (LNG) 贸易。6月份交通部分恢复，但随后重燃的战火再次限制了该水道的通行

    亚洲的风险敞口尤其大。2025年，途经霍尔木兹海峡的液化天然气占该区域进口总量的27%，而欧洲仅为7%。供应中断会迅速影响电力、交通、制造业产业群、食品价格和家庭预算。

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    Energy securityBanking systemsEnergy transition

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