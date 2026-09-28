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亚洲私人信贷市场为投资者带来新机遇

其成功将取决于保持风险清晰和维持严格的贷款标准

    • 与美国同行相比，亚洲的私人信贷基金在软件和高增长科技公司方面的风险敞口通常较小。
    • 与美国同行相比，亚洲的私人信贷基金在软件和高增长科技公司方面的风险敞口通常较小。 照片：TAY CHU YI, 商业时报

    Monsur Hussain

    Published Mon, Sep 28, 2026 · 02:02 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    亚洲的主要金融中心，包括新加坡、香港和东京，正在私人信贷的增长中扮演更重要的角色。

    这种贷款形式独立于传统的银行贷款和公开债券市场，并正日益被基金、保险公司、养老基金和国家背景的投资者用于支持需要长期融资的公司和项目。

    近期关于私人信贷的讨论大多集中在美国，当地一些基金面临压力，原因包括利率上升、借贷水平高企，以及对可能受人工智能颠覆的行业的风险敞口。

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    Private creditInstitutional investorsAsia

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