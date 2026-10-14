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THE BOTTOM LINE

银行高管对人工智能热潮过于乐观

信贷与股票市场的定价，仍反映出对当前资本支出爆炸式增长的完美预期

    • 高盛首席执行官 David Solomon 表示，虽然五月或六月对银行家来说是顶尖10%的黄金时期，但如今的环境仍属于顶尖25%的水平。
    • 高盛首席执行官 David Solomon 表示，虽然五月或六月对银行家来说是顶尖10%的黄金时期，但如今的环境仍属于顶尖25%的水平。 图片来源：路透社

    Paul J Davies

    Published Wed, Oct 14, 2026 · 05:02 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    尽管美国大银行的高管们尚未察觉，但人工智能热潮已然出现动摇。

    近几日，芯片制造商的股价有所下跌，而周二（10月13日）公布的高盛摩根大通等公司的第三季度财报也出现了一些波折的迹象。

    高管们承认，在经历了异常活跃的第二季度后，交易活动和投资银行费用有所放缓，但他们表示，为人工智能基础设施提供资金的资本需求依然极其旺盛。

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    US bankingGoldman SachsJP MorganCitigroupWells Fargo & Co

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