THE BOTTOM LINE
银行高管对人工智能热潮过于乐观
信贷与股票市场的定价，仍反映出对当前资本支出爆炸式增长的完美预期
- 高盛首席执行官 David Solomon 表示，虽然五月或六月对银行家来说是顶尖10%的黄金时期，但如今的环境仍属于顶尖25%的水平。 图片来源：路透社
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尽管美国大银行的高管们尚未察觉，但人工智能热潮已然出现动摇。
近几日，芯片制造商的股价有所下跌，而周二（10月13日）公布的高盛、摩根大通等公司的第三季度财报也出现了一些波折的迹象。
高管们承认，在经历了异常活跃的第二季度后，交易活动和投资银行费用有所放缓，但他们表示，为人工智能基础设施提供资金的资本需求依然极其旺盛。
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