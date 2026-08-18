购买银行股的最佳时机

DIARY OF A PRIVATE INVESTOR

在投资组合中，银行股权重过高可能带来不必要的风险

二十年前，星展银行的股价约为每股14新元。如今，其股价已达到约75新元。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

如果每次有人问我银行股是否值得买入，我都能得到一元钱，那我可能已经非常富有了。

作为参考，二十年前，星展银行（DBS）的股价约为每股14新元。四年后，其股价跌至每股7新元左右。

看来，2008年的全球金融危机对所有金融机构都造成了冲击。无论你投资的是哪家银行，都无关紧要。只要是银行，就会遭受重创。