DIARY OF A PRIVATE INVESTOR
购买银行股的最佳时机
在投资组合中，银行股权重过高可能带来不必要的风险
- 二十年前，星展银行的股价约为每股14新元。如今，其股价已达到约75新元。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》
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如果每次有人问我银行股是否值得买入，我都能得到一元钱，那我可能已经非常富有了。
作为参考，二十年前，星展银行（DBS）的股价约为每股14新元。四年后，其股价跌至每股7新元左右。
看来，2008年的全球金融危机对所有金融机构都造成了冲击。无论你投资的是哪家银行，都无关紧要。只要是银行，就会遭受重创。
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