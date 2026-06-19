不只是沙滩或巴厘岛：新加坡推动都市康养旅游
斥资十亿美元的温泉设施，是这座城市国家争夺快速增长市场蛋糕的一部分
- 位于滨海湾南区、耗资10亿新元的康养景点预计将于2030年开放。 图片来源：THERME SINGAPORE
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 当Therme Group去年11月赢得滨海湾南区一个康养景点的招标时，一些人好奇这家奥地利公司的温泉和桑拿如何融入一个热带城市。
在东南亚，康养旅游更多地与巴厘岛的丛林静修、普吉岛的海滨水疗和清迈的冥想胜地联系在一起，而不是一个距离新加坡繁华金融区仅数分钟路程、耗资10亿新元的综合设施。
但这个城市国家并非与传统的自然静修地直接竞争。相反，其目标是成为一个都市康养目的地，将高端体验融入商务旅行。
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