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NEW GLOBAL ORDER

超越中美竞争：关键矿产的三角地缘政治正在重塑全球贸易

高科技的西方、加工密集型的中国以及资源丰富的“全球南方”必须合作，而非脱钩。

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    • 围绕关键矿产的竞争，已不能再简单地理解为中美之间的较量。
    • 围绕关键矿产的竞争，已不能再简单地理解为中美之间的较量。 照片：路透社

    Gu Qingyang

    Published Tue, Jun 23, 2026 · 07:30 AM

    本文由AI辅助翻译

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    近期，随着七国集团（G7）宣布计划减少对稀土元素和永磁体任何单一供应国的依赖，关键矿产的地缘政治进入了一个新阶段。

    根据该倡议，七国集团成员的目标是在2030年前将对单一来源的依赖度降至60%以下，更长远的目标是达到50%。

    此举反映出各方对供应链的韧力和经济安全的日益担忧。然而，这也凸显了一个更广泛的现实：围绕关键矿产的竞争，已不能再简单地理解为中美之间的较量。

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    New Global OrderGeopoliticsRare earth metalsUnited States

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