超越中美竞争：关键矿产的三角地缘政治正在重塑全球贸易

NEW GLOBAL ORDER

高科技的西方、加工密集型的中国以及资源丰富的“全球南方”必须合作，而非脱钩。

围绕关键矿产的竞争，已不能再简单地理解为中美之间的较量。 照片：路透社

近期，随着七国集团（G7）宣布计划减少对稀土元素和永磁体任何单一供应国的依赖，关键矿产的地缘政治进入了一个新阶段。

根据该倡议，七国集团成员的目标是在2030年前将对单一来源的依赖度降至60%以下，更长远的目标是达到50%。

此举反映出各方对供应链的韧力和经济安全的日益担忧。然而，这也凸显了一个更广泛的现实：围绕关键矿产的竞争，已不能再简单地理解为中美之间的较量。