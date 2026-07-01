人工智能将受众转变为事实核查员，品牌声誉面临风险
利益相关者已掌握新工具，用于抵制说服并转而寻求核实
- 在动荡的声誉环境中表现最佳的组织，是那些当利益相关者决定更深入审视时，其主张依然能站得住脚的组织。 插图：PIXABAY
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本文由AI辅助翻译
当前，在大多数沟通会议中，人们都在讨论如何利用人工智能来更快地制作内容、更有效地分发内容，以及更精确地衡量其影响。
这是一个合理的讨论，但重点却放错了。
更具深远影响的转变，不在于人工智能为传播者做了什么，而在于它对我们试图触及的受众产生了何种影响。
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