The Business Times
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人工智能将受众转变为事实核查员，品牌声誉面临风险

利益相关者已掌握新工具，用于抵制说服并转而寻求核实

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    • 在动荡的声誉环境中表现最佳的组织，是那些当利益相关者决定更深入审视时，其主张依然能站得住脚的组织。
    • 在动荡的声誉环境中表现最佳的组织，是那些当利益相关者决定更深入审视时，其主张依然能站得住脚的组织。 插图：PIXABAY

    Farrell Tan

    Published Wed, Jul 1, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    当前，在大多数沟通会议中，人们都在讨论如何利用人工智能来更快地制作内容、更有效地分发内容，以及更精确地衡量其影响。

    这是一个合理的讨论，但重点却放错了。

    更具深远影响的转变，不在于人工智能为传播者做了什么，而在于它对我们试图触及的受众产生了何种影响。

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    ConsultancyBrandingReputational issuesArtificial Intelligence

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