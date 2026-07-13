THE LEVEL GROUND
新加坡旅游业前景光明，但酒店业者需努力方能脱颖而出
竞争激烈，业主需凭借正确模式取胜
- 尽管新加坡旅游业前景光明，但由于入场价格高昂、收益率紧张，酒店投资者需在多方面做对，才能确保投资成功。 照片：BT FILE
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【新加坡】新加坡旅游业在2025年表现良好。国际游客到访量达1690万人次，旅游收入创下328亿新元的纪录。
与去年相比，今年的游客到访量可能上升，但旅游收入或会略有下降。尽管如此，新加坡仍有望实现其在2040年达到470亿至500亿新元旅游收入的目标。
为提升新加坡作为旅游目的地的吸引力而进行的大量投资，应有助于推动游客到访量和旅游收入的长期增长。
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