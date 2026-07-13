新加坡旅游业前景光明，但酒店业者需努力方能脱颖而出

THE LEVEL GROUND

竞争激烈，业主需凭借正确模式取胜

【新加坡】新加坡旅游业在2025年表现良好。国际游客到访量达1690万人次，旅游收入创下328亿新元的纪录。

与去年相比，今年的游客到访量可能上升，但旅游收入或会略有下降。尽管如此，新加坡仍有望实现其在2040年达到470亿至500亿新元旅游收入的目标。

为提升新加坡作为旅游目的地的吸引力而进行的大量投资，应有助于推动游客到访量和旅游收入的长期增长。