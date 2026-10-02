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THE BROAD VIEW

企业需在客户之前发现网络仿冒行为

当机构的身份被用于欺诈时，其服务所受的损害可能会影响公众信心

    • 新加坡警察部队在2026年上半年瓦解了5万2200个恶意网站，这显示了网络仿冒问题的规模。
    • 新加坡警察部队在2026年上半年瓦解了5万2200个恶意网站，这显示了网络仿冒问题的规模。 照片：海峡时报

    Jeffery Tay

    Published Fri, Oct 2, 2026 · 03:51 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    今年8月，新加坡内政部表示，它发现并取缔了超过500个仿冒该部门及七个内政团队机构的网站。这些网站抄袭官方品牌标识和公开内容，其逼真程度足以误导用户。

    虽然调查人员未发现这些网站被用于诈骗或网络钓鱼的证据，且没有政府系统受损，但这次取缔行动依然意义重大。

    这一事件暴露了人们所熟知的“通过官网核实可疑信息”这一建议的漏洞。如果连网站本身都是仿冒的呢？

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    ScamsCybersecurityReputational issuesrisk managementSingapore

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