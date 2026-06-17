THINKING ALOUD
股东不买账的比亚迪豪言
丰田董事长高处不胜寒，比亚迪董事长却异常乐观
- 比亚迪是英国和印度尼西亚领先的电动汽车品牌，并已连续两年位居新加坡销量榜首。 图片来源：路透社
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比亚迪（BYD）看起来几乎像是两家不同的汽车公司。
其中一家公司正经历爆炸性增长，今年前五个月的出口量与2025年同期相比增长了65%。
而另一家公司的国内销量则大幅下滑，导致整体交付量下降了惊人的20%。
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