The Business Times
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THINKING ALOUD

股东不买账的比亚迪豪言

丰田董事长高处不胜寒，比亚迪董事长却异常乐观

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    • 比亚迪是英国和印度尼西亚领先的电动汽车品牌，并已连续两年位居新加坡销量榜首。
    • 比亚迪是英国和印度尼西亚领先的电动汽车品牌，并已连续两年位居新加坡销量榜首。 图片来源：路透社

    Leow Ju-Len

    Published Wed, Jun 17, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    比亚迪（BYD）看起来几乎像是两家不同的汽车公司。

    其中一家公司正经历爆炸性增长，今年前五个月的出口量与2025年同期相比增长了65%。

    而另一家公司的国内销量则大幅下滑，导致整体交付量下降了惊人的20%。

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    Thinking AloudBYDToyotaElectric vehicles

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