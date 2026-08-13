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面对特朗普和日益加深的全球分歧，G20能否幸存？

美国的举动加剧了外界的担忧，即这个全球性组织可能不再具备化解危机的能力。

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    • 美国总统 Donald Trump 很少对多边主义表现出兴趣，并时常在关键的国际峰会上提前离场。
    • 美国总统 Donald Trump 很少对多边主义表现出兴趣，并时常在关键的国际峰会上提前离场。 图片来源：REUTERS

    Andrew Hammond

    Published Thu, Aug 13, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    1999年，为应对包括1998年亚洲金融风暴在内的一系列危机，美国协助创立了二十国集团（G20）。

    然而，近三十年后，该组织日益受到地缘政治分歧的困扰，而特朗普政府的支持也相当脆弱，这使得应对下一次国际紧急事件的挑战变得更加严峻。

    尽管如今多边主义受到许多人的嘲讽，但像G20这样的组织在帮助化解以往的重大动荡（例如2007-2008年的金融危机）中发挥了关键作用。

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    G20G7Trump administrationGeopolitics

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