The Business Times
business-time-50
HOCK LOCK SIEW

为星展银行的卓越表现及淡马锡在经济和股市中的主导地位喝彩

淡马锡旗下新加坡投资组合公司的成功，对本地企业家是助力而非阻力

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Leslie Yee

Leslie Yee

Published Tue, Aug 25, 2026 · 12:45 PM
    • 当像星展银行这样与淡马锡有关联的公司股价飙升时，新加坡人应为此欢呼
    • 当像星展银行这样与淡马锡有关联的公司股价飙升时，新加坡人应为此欢呼 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    近来，新加坡市值最大的公司 星展集团控股 (DBS Group Holdings) 公布了一系列亮眼的业绩。

    第二季度，星展银行的净利润增长9%，达到创纪录的30.8亿新元，超出彭博社对五位分析师调查得出的28.8亿新元市场普遍预期。

    该银行在上半年盈利创下历史新高后，上调了全年业绩指引，寄望于财富管理和其他手续费收入业务的强劲势头，将有助于抵消利率下降带来的压力。

    此翻译对您是否有帮助？

    TemasekDBSSingapore equitiesHock Lock Siew

    TRENDING NOW

    All 38 purchasers of Marina Collection units subsequently defaulted, and 37 of the 38 units were repossessed.

    UOB v Lippo Marina Collection: Court quadruples damages awarded to bank to S$76.1 million

    Handled passively, satellite connectivity becomes a service that the telco distributes, while somebody else sets the economics.

    When every phone becomes a satellite phone, what happens to Asia’s telcos?

    Pulau Bukom (pictured) will be part of the new island, which could be tapped for advanced manufacturing.

    Singapore’s new Western island offers real opportunity to create ‘next-generation energy hub’: analysts

    Employers will be reimbursed at a rate of up to S$500 a day, or S$1,500 a year, for childcare leave.

    NDR 2026: Childcare leave salary caps still leave gaps for higher-income parents

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More