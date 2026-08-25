为星展银行的卓越表现及淡马锡在经济和股市中的主导地位喝彩

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淡马锡旗下新加坡投资组合公司的成功，对本地企业家是助力而非阻力

当像星展银行这样与淡马锡有关联的公司股价飙升时，新加坡人应为此欢呼 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

近来，新加坡市值最大的公司 星展集团控股 (DBS Group Holdings) 公布了一系列亮眼的业绩。

第二季度，星展银行的净利润增长9%，达到创纪录的30.8亿新元，超出彭博社对五位分析师调查得出的28.8亿新元市场普遍预期。

该银行在上半年盈利创下历史新高后，上调了全年业绩指引，寄望于财富管理和其他手续费收入业务的强劲势头，将有助于抵消利率下降带来的压力。