赢得科技竞赛，中国的人工智能无需优于美国

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价格更低的中国开源权重模型或许只需证明自己‘足够好’，便能获得企业采用

人工智能竞赛很大程度上被定义为一场看谁能构建最智能模型的比赛，但这或许已不再是问题的关键所在。 图片来源：彭博社

时而上涨，时而下跌。这基本上概括了近期美国股市的状况——以及我随之起伏的血压——因为投资者们正试图判断人工智能 (Artificial Intelligence) 热潮是否是一个即将破裂的泡沫。

引起轰动的一项进展是，中国人工智能初创公司月之暗面 (Moonshot) 于7月17日发布了其 Kimi K3 开源权重模型。据报道，该模型在性能上可与 Anthropic 和 OpenAI 的前沿模型相媲美，而成本仅为其一小部分。

人工智能竞赛很大程度上被定义为一场看谁能构建最智能模型的比赛。但这或许已不再是问题的关键所在。