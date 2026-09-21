NEW GLOBAL ORDER
中国正在将其碳市场全球化，为世界创造双赢局面
各方将从中受益，包括获得外国投资、技术转让、创造就业机会和降低排放
- 碳市场在地理、监管和资格规则方面仍然各自为政。 照片：商业时报资料
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中国建立了全球最大的碳市场。其下一步应该是将其与世界连接起来。
上周，决策者和商界领袖齐聚武汉，参加“两湖对话”与中国碳市场大会，中国碳市场的未来是会议的重要议程。
在贸易壁垒日益高筑、气候合作面临压力之际，将中国碳市场与世界连接起来，听起来可能是一项艰巨的任务。
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