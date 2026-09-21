The Business Times
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NEW GLOBAL ORDER

中国正在将其碳市场全球化，为世界创造双赢局面

各方将从中受益，包括获得外国投资、技术转让、创造就业机会和降低排放

    • 碳市场在地理、监管和资格规则方面仍然各自为政。
    • 碳市场在地理、监管和资格规则方面仍然各自为政。 照片：商业时报资料

    Alvin Lim &

    Tan Chin Hwee

    Published Mon, Sep 21, 2026 · 12:30 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    中国建立了全球最大的碳市场。其下一步应该是将其与世界连接起来。

    上周，决策者和商界领袖齐聚武汉，参加“两湖对话”与中国碳市场大会，中国碳市场的未来是会议的重要议程。

    在贸易壁垒日益高筑、气候合作面临压力之际，将中国碳市场与世界连接起来，听起来可能是一项艰巨的任务。

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    New Global OrderCarbon TradingCarbon MarketsChina

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