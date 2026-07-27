中国建筑业崩溃帮助缓解霍尔木兹之痛

中国柴油需求下降，帮助缓冲了中东危机带来的供应冲击

在政府项目的帮助下，中国的许多建筑商正在处理五年多前积压的工地库存，完成公寓的收尾工作。 图片来源：彭博社

中国究竟能在多大程度上减少柴油使用量？我们正在寻找答案。

今年6月，中国的炼油厂仅生产了1290万吨柴油。除去新冠疫情期间的几次短暂下滑，这是自2010年以来的最低数字。沥青的情况也类似，产量大致回落到自2012年习近平上任以来的最低水平。

这是一个具有启示性的趋势。没有哪两种石油产品比沥青和柴油更直接地受到建筑业的影响。沥青用于铺设通往新开发区的道路和用作屋顶防水材料。柴油则为建造新楼房所用的水泥搅拌车、挖掘机、工程卡车和起重机等车队提供动力。（相比之下，汽油则为汽车、摩托车和踏板车提供动力。）