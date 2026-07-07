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美妆或成中国下一个软实力出口

聚焦邻近市场将有助于该行业建立声望

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    • 中国在2023年的重新开放，为Judydoll的母公司Joy Group在东南亚的积极扩张铺平了道路，最终在新加坡开设了三家门店，这也是其首批海外分店。
    • 中国在2023年的重新开放，为Judydoll的母公司Joy Group在东南亚的积极扩张铺平了道路，最终在新加坡开设了三家门店，这也是其首批海外分店。 照片：JOY GROUP

    Juliana Liu

    Published Tue, Jul 7, 2026 · 05:20 PM

    本文由AI辅助翻译

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    亚洲的出口冠军日本和韩国已经开辟出一条道路，中国正紧随其后。

    在确立了工业实力后，它们开始输出软实力：音乐、电影、电视、与之相伴的审美风格，以及实现这种妆容的实用工具。

    尽管中国美妆品牌的海外销售额大约只有韩国的一半，但差距正在缩小。不过，与将美国视为最大市场的韩妆（K-beauty）不同，西方暂时不会成为中国美妆品牌的主要增长引擎。

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    CHINABeauty industryexports

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