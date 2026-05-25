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中国与塔吉克斯坦条约揭示中亚投资新格局

该地区正成为矿产、能源、数据及其他战略资源的商业平台

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    • 塔吉克斯坦总统 Emomali Rahmon（左）与中国国家主席习近平。两国已将2007年签署的《睦邻友好合作条约》升级为永久性框架。
    • 塔吉克斯坦总统 Emomali Rahmon（左）与中国国家主席习近平。两国已将2007年签署的《睦邻友好合作条约》升级为永久性框架。 图片来源：路透社

    Hao Nan

    Published Mon, May 25, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    塔吉克斯坦很少被视为一个重要的商业投资目标。该国经济规模小，多山地，且严重依赖汇款收入。

    然而，本月塔吉克斯坦总统 Emomali Rahmon 对北京的国事访问，以及中塔两国将2007年签署的《睦邻友好合作条约》升级为永久性框架的举动，揭示了为何较小的中亚经济体在当今亚洲投资格局中日益重要。

    该条约应被解读为一个战略经济信号。杜尚别希望锁定中国的资本、技术和基础设施支持。而北京则希望为其贸易、物流、边境安全和项目保护，营造一个更稳定的西部周边环境。

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    Central AsiaChinaRussiageoeconomicsGeopolitics

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