芯片股将安然度过任何人工智能增长放缓的局面

言论与行动之间或有滞后，但别把赌注押在这上面

美国银行分析师指出，天价的内存成本——这是人工智能基础设施建设需求的一个关键指标——保持不变。 图片来源：路透社

过去几天市场的一个担忧是，人工智能 (AI) 发展一旦放缓（无论以何种形式），可能会损害芯片制造商的股价。如果AI发展稍作喘息，那么推动零部件制造商股价升至前所未有高度的巨大需求将会消退。

AI公司还会需要那么多数据中心吗？答案是肯定的。不仅如此，甚至需要更多。

过去五天，随着对AI将带来末日的担忧占据新闻头条，追踪Nvidia和Intel等顶级芯片制造商股票的费城半导体指数下跌了6%。这是市场对那些有关AI将造成灾难的夸张但并非全无根据的言论所产生的不确定性做出的可以理解的反应。