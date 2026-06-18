The Business Times
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循环水经济将助力东南亚增长

新加坡的新生水（NEWater）项目是绝佳典范

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    • 通过其新生水（NEWater）项目，新加坡已将处理后的废水转化为高品质再生水，可供饮用和工业使用。
    • 通过其新生水（NEWater）项目，新加坡已将处理后的废水转化为高品质再生水，可供饮用和工业使用。 照片：商业时报资料图

    Cecilia Tortajada and Asit K Biswas

    Published Thu, Jun 18, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    在6月16日至18日举行的“新加坡国际水资源周”期间，所有人的目光都聚焦于水安全及其对城市发展、工业增长、粮食系统、能源供应、基础设施和区域稳定的深远影响。

    许多亚细安成员国都面临着这些问题。

    在雅加达、曼谷和马尼拉等主要大都市，用水需求正超出有效供水和管理所需的体制和基础设施能力。

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    Watercircular economyCircular bioeconomyAseanSingaporeEnvironment

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