气候行动亟需重启，COP31为此提供了关键窗口

一种立足于经济逻辑、财务现实主义和能源优先的新方法，必须为下一阶段指明方向

全世界高估了大规模开发清洁能源的能力，却低估了取代煤炭和碳氢化合物的复杂性。 照片来源：EPA

几个世纪以来，世人已经认识到，变化是唯一不变的真理。然而，当变化来临时，我们的本能反应却是抗拒它。气候变化也不例外。

面对日益上升的气温，国际社会试图阻止这一变化：放弃化石燃料，加速发展太阳能和风能，并推动向可再生能源的快速、全面转型。

大规模的太阳能和风能装机容量得以建立，能源效率得到提升，各经济体也日益采纳低碳发展路径。然而，气候并未稳定下来。在最近的夏季，巴黎民众为了躲避酷暑甚至跳入运河。