The Business Times
business-time-50

气候行动亟需重启，COP31为此提供了关键窗口

一种立足于经济逻辑、财务现实主义和能源优先的新方法，必须为下一阶段指明方向

    • 全世界高估了大规模开发清洁能源的能力，却低估了取代煤炭和碳氢化合物的复杂性。
    • 全世界高估了大规模开发清洁能源的能力，却低估了取代煤炭和碳氢化合物的复杂性。 照片来源：EPA

    Anil Kishora

    Published Mon, Sep 21, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    几个世纪以来，世人已经认识到，变化是唯一不变的真理。然而，当变化来临时，我们的本能反应却是抗拒它。气候变化也不例外。

    面对日益上升的气温，国际社会试图阻止这一变化：放弃化石燃料，加速发展太阳能和风能，并推动向可再生能源的快速、全面转型。

    大规模的太阳能和风能装机容量得以建立，能源效率得到提升，各经济体也日益采纳低碳发展路径。然而，气候并未稳定下来。在最近的夏季，巴黎民众为了躲避酷暑甚至跳入运河。

    此翻译对您是否有帮助？

    Climate financingEnergy transitionCOP

    TRENDING NOW

    From left: Pham Nhat Quan Anh, Pham Nhat Vuong, Pham Thu Huong and Pham Nhat Minh Hoang. The couple (centre) remain senior figures in Vingroup, with their children’s presence in the ecosystem growing.

    He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons

    Asian investors continue to allocate capital to global markets, while maintaining significant exposure to US assets. 

    Despite the de-dollarisation debate, demand for dollar liquidity in Asia is growing

    Buying a new EC unit can be a cost-effective way to get into private homeownership.

    Can a first-time homebuyer couple earning S$18,000 a month afford a new EC unit?

    The Golden Violet oil tanker docked at a PT Pertamina facility in Tanjung Priok Port in Jakarta, Indonesia. Asia’s new energy security architecture should have a support mechanism to help Asian countries build emergency oil reserves through financing and technical assistance.

    Asia needs new energy security architecture

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More