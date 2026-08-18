气候变化已成现实，仅靠减缓已不足够
当务之急不再是预防明日的危机，而是适应今日的现实
- 亚洲各地遭遇极端热浪，气温升至危险水平，导致与高温相关的死亡人数不断攀升。 照片：路透社
查看原文
本文由AI辅助翻译
每年，世界都会打破一项新的气候记录。气温攀升新高，洪水更具破坏性，野火愈发猛烈，热浪持续时间更长。
在欧洲和亚洲，极端热浪已将气温推至危险水平，导致与高温相关的死亡人数不断增加。2026年6月，法国与热浪相关的死亡人数比平时多出5764人，是该国自2003年以来热浪期间最高的超额死亡率。
气候变化不再是明天的问题——而是今天的现实。
TRENDING NOW
Koh Brothers Eco Engineering faces up to S$57.6 million in potential liabilities from legal disputes
How BYD disrupted Singapore’s car market – and why the strategy is turning on itself
Car-rental firm Charlotte Vehicle allegedly owes about S$140,000 to 34 customers
Vietnam seeks US$76 billion a year from capital markets to ease reliance on banks