关乎欧洲灵魂的投票即将来临

欧洲立法者不应批准与特朗普政府达成的贸易协定

当针对源自不同国家的相似商品征收不同关税时，由此产生的价格差异会严重扭曲国际贸易格局。 图片来源：PIXABAY

2025年4月，当美国总统 Donald Trump 公布其著名的“对等关税”记分卡时，大多数评论都集中在他对世界其他地区征收的税款规模之大。

但更令人震惊的是这些关税在国别上的歧视程度——这公然违反了世界贸易组织（WTO）前身《关税与贸易总协定》（GATT）的第一条规定。

正是这一原则——如今已写入世贸组织的最惠国条款——支撑着整个全球贸易体系。未来几周，当欧洲立法者决定是否批准 Trump 与欧盟委员会主席 Ursula von der Leyen 在2025年达成的贸易协定时，也必须以该原则为指导。

非歧视原则被写入《关税与贸易总协定》的第一条是有原因的。它反映了政策制定者从两次世界大战以及期间充满紧张的几十年里汲取的惨痛教训。

当针对源自不同国家的相似商品征收不同关税时，由此产生的价格差异会严重扭曲国际贸易格局。

贸易流最终会偏离其反映潜在比较优势的自然路径，转向由政客为偏袒一方而牺牲另一方所开辟的通道。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

这种行为自然会引起怨恨。

正如经济学家 Jacob Viner（他曾在芝加哥大学执教 Milton Friedman）在1924年所写：“最惠国条款之所以变得普遍，正是为了实现平等待遇，并消除此类歧视所带来的经济劣势、恶感和外交争吵。”

大萧条以及随后15年的贸易保护主义，凸显了 Viner 所提及的政治危险。

当时的欧洲各帝国采取了歧视性的关税和配额政策，以促进帝国体系内的贸易，并减少来自各自贸易集团外部的进口。

利用现代实证技术以及关于贸易和贸易政策的商品层面数据进行的最新研究表明，他们在这一目标上取得了成功。

例如，在1930年代，大英帝国在英国进口总额中所占的份额增加了略高于10个百分点，其中约三分之二的增长直接归因于歧视性的英国关税，即所谓的“帝国特惠制”。

与此同时，针对1930年美国《斯穆特-霍利关税法》的报复性措施，可能导致美国对受影响市场的出口减少了高达30%。日本等国家发现自己在全球主要市场受到系统性歧视。

多边主义的衰落和地缘政治集团内部贸易的兴起，让那些没有特权准入的国家怀疑自己能否获得所需的原材料。

这一切都不利于国际和谐。

美国总统 Franklin Delano Roosevelt 上台后，他的国务卿 Cordell Hull 指出，第一次世界大战是一个警示，说明贸易保护主义和歧视如何能够制造“催生战争的经济不满”。

正因如此，美国在1941年坚持要求《大西洋宪章》中包含一项战后承诺。

该承诺旨在促进“所有国家，无论大小、战胜或战败，均可在平等条件下，获得为实现其经济繁荣所需的世界贸易和原材料”。

这就是为什么《关税与贸易总协定》第一条中的非歧视原则自此成为国际贸易法的核心。也正因如此，当前对该原则的背离比许多人意识到的更为危险。

谁能怀疑，歧视性的美国关税已确切地导致了 Viner 所描述的那种恶感和外交争吵？

很明显，Trump 不愿接受任何对其行使权力的限制，尽管美国最高法院已推翻其“解放日关税”的法律依据。

同样清楚的是，特朗普政府将继续对国际贸易法进行挑拣，只选择那些服务于其自身政治目的的部分——例如为美国知识产权提供的保护——而忽略那些不符合其利益的部分。

更令人惊讶的是，欧盟正在配合 Trump 破坏自1940年代以来一直规管国际贸易的法律框架。

通过取消对某些美国出口到欧盟的商品征收的关税，以换取美国对欧盟出口商品仅征收15%的关税上限，欧盟正在违背其对其他世贸组织成员所承担的最惠国义务。

欧盟委员会一直急于提醒所有人，“协议就是协议，欧盟致敬其承诺”。

然而，现在破坏这项最根本的国际贸易协议的恰恰是欧盟——这几乎无法证明该集团是真心希望在一群仍然致力于遵守国际法的志同道合的国家中发挥建设性核心作用。

即将举行的关于美欧贸易框架的投票，为欧洲议会提供了一个捍卫欧洲人所信奉原则的机会。

与一年前相比，拒绝该协议的机会成本已大大降低。

而不这样做的代价——对欧洲在世界上的地位，以及对欧洲人自身关于我们是谁以及欧洲一体化项目宗旨的理解所造成的打击——将是巨大的。辛迪加项目

作者是法国国家科学研究中心（Centre National de la Recherche Scientifique）的研究主任和巴黎政治学院（Sciences Po）的经济学教授