英联邦的真正价值远超运动会

成员国应善用其共同的历史和共通之处，以扩大贸易和投资联系。

在接下来的两周，体育盛事将在格拉斯哥上演，吸引英联邦各地数百万人的目光。这座城市也曾在2014年主办过该运动会。 照片：PIXABAY

7月23日，格拉斯哥将再次成为英联邦的聚集地，来自56个国家的运动员和支持者将涌入其红砂岩街道，参加英联邦运动会。

在接下来的两周，体育赛事的辉煌成就将吸引英联邦各地数百万人的目光。新加坡游泳选手Gan Ching Hwee将在国人的加油助威声中，向金牌发起冲击。

然而，当闭幕式落下帷幕时，另一项更重要的奖赏将呈现在我们面前——那就是我们这个网络尚未被充分开发的潜力，它有能力促进成员国之间的贸易、投资和商业活动，从而使每一位英联邦公民的生活更加富裕。