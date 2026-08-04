为打造有竞争力的循环经济，新加坡应衡量关键指标

仅凭回收率无法全面反映节约资源的成效

位于大士的Alba电子垃圾智能回收公司，工作人员正在分拣回收物。例如，回收率虽然能显示相对于产生的废弃物有多少材料被回收，但却很少能说明这些材料的质量。 图片来源：商业时报资料照片

新加坡近期宣布，将重新审视其《零废弃总蓝图》，其中包括年度废弃物统计数据应如何反映在减少、再利用、再循环和处理废弃物方面的进展。

这不仅是改善环境报告的机会，也是改进决策者和企业评估节约资源成效方式的契机。

回收率虽然有用，但并非一个完整的衡量标准。它能显示相对于产生的废弃物有多少材料被回收，但却很少能揭示这些材料的质量、回收所需能源，或其是否能替代原生原料。