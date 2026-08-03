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THE LEVEL GROUND

建议在分配小一学额时，取消住家就近优势

不应让住家较远的孩子在报读热门学府时处于劣势

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Leslie Yee

Leslie Yee

Published Mon, Aug 3, 2026 · 02:03 PM
    • 许多购房者，无论家中是否有年幼子女，都愿意为居住在热门小学附近而支付更高的价格。
    • 许多购房者，无论家中是否有年幼子女，都愿意为居住在热门小学附近而支付更高的价格。 照片：YEN MENG JIIN, BT

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】在新加坡养育一个孩子花费不菲。许多家长投入大笔资金，以帮助孩子在学业上取得优异成绩，并获得良好的职业前景。

    这项投资从很早就开始，孩子们会进入名牌幼儿园，并参加各种增益课程。

    此外，许多家长还会进行相当大的投资，以求居住在心仪的热门小学附近，从而让孩子有机会在该校获得一个学额。

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